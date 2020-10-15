Freedom House: cвобода интернета в Эстонии по-прежнему занимает лидирующие позиции в мире

Хотя общий балл Эстонии остается таким же высоким, как и в предыдущие два года, в докладе приводятся сигналы, заслуживающие внимания.

Лучше всего свобода интернета защищена в Исландии, о чём свидетельствуют 95 баллов из 100 возможных. Эстония отстает от Исландии на один балл и занимает второе место среди 65 стран, оцененных в докладе. «Эстония, известная как страна с развитым цифровым обществом, не налагает никаких ограничений на доступ в интернет, есть некоторые ограничения, установленные государством на публикацию веб-контента, и государство предлагает надежную защиту прав пользователей», – сообщила основную идею доклада один из эстонских докладчиков Лаура Каск, являющаяся генеральным директором Proud Engineers.

«Развитая среда цифровых коммуникаций и услуг позволила эстонскому обществу продолжать безопасно работать в кризисной ситуации без ограничений, – отметила Каск, по словам которой, хотя Эстония по-прежнему занимает в рейтинге высокое место, в докладе приводятся сигналы, на которые стоит обратить внимание всем тем, чья роль заключается в обеспечении контроля за соблюдением прав. «Мы ежедневно пользуемся средствами телекоммуникации, включая мобильные телефоны, смарт-устройства и интернет, и имеем учетную запись в одной или нескольких социальных сетях. Все вышеперечисленные действия оставляют после себя много данных. Нам необходимо найти баланс между обязанностью телекоммуникационных компаний хранить данные и обеспечением возможности использовать эти данные, чтобы избежать чрезмерного вмешательства в частную жизнь людей в целях национальной безопасности, а также расследования, предотвращения и преследования уголовных преступлений», – указала Каск.

По словам другого докладчика - эксперта по открытому правительству Хилле Хинсберг, в настоящее время в Эстонии нет угроз свободе интернета, но об этом нужно и дальше заботиться. «Уровень прав и свобод в интернет-пространстве в мире снижается десять лет подряд. За последний год доступ к интернету был еще больше ограничен, интернет использовался для более широкого контроля за гражданами или свобода слова была ограничена в 40% исследованных стран», – говорит Хинсберг. Она добавляет, что как представители публичной власти, так и интернет-издания должны быть внимательны к случаям, которые подрывают свободные дебаты в интернете. «Каждый провайдер веб-контента, в том числе каналы СМИ и сами люди также несут большую ответственность, поскольку происходящие в социальных сетях обсуждения должны соответствовать добросовестной практике дебатов», – отметила Хинсберг. Люди также могут своим поведением поддерживать безопасность и надёжность создаваемого в интернете контента. Необходимо следить за тем, чтобы публиковалась и распространялась только правдивая информация из проверенных источников.

Пандемия COVID-19 увеличивает зависимость стран от цифровых технологий, но в то же время интернет становится все менее и менее свободным. Также постоянно расширяется разработка инструментов контроля и распространение ложной информации в сети. «Мы видим на примере ограничения прав в других странах, что изменения в свободе интернета могут происходить медленно, а опасная тенденция может проявляться только в виде серии различных событий. Поэтому необходимо постоянно заниматься вопросами, связанными со свободой интернета», – сказала Хинсберг.

Авторы доклада обращают внимание на то, что люди могут сами отслеживать, как используются их данные. Все желающие могут сделать это через приложение отслеживания данных в портале www.eesti.ee. В ознакомлении с вашими правами в веб-пространстве также поможет руководство «Права каждого в электронном государстве», составленное по инициативе канцлера права.

Доклад по Эстонии был подготовлен в этом году по приглашению Freedom House независимой частной компанией Proud Engineers. Представленный в докладе индекс формируется путём сложения баллов трех подкатегорий. К ним относятся доступ и подключения, ограничения веб-контента и защита прав пользователей.

Proud Engineers – это эксперты в области цифрового общества, повседневная работа которых заключается в консультировании по вопросам цифрового развития как в Эстонии, так и за рубежом. Proud Engineers взаимодействует как с государственным, так и частным сектором и является независимой консалтинговой компанией.