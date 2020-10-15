На чаше весов судьба лис, куниц и шиншилл

Сегодня в парламенте пройдет первое чтение законопроекта о поправках к законам и защите животных и природы: в Эстонии может быть запрещено разведение и содержание зверей с целью получения только меха. Представленный в обход партий законопроект о запрете на пушные фермы, который уже дважды отклонялся на стадии первого чтения, и на этот раз может прожить недолго, пишет Postimees.
Законопроект о запрете на пушные фермы инициировали 23 депутата парламента, главным образом, реформисты и социал-демократы, но к компании примкнули и два центриста – Андрей Коробейник и Оудекки Лооне.
В пояснительной записке к законопроекту имеется ссылка на научный отчет Европейского парламента от 2015 года, согласно которому, запрет пушных ферм является единственным решением, как предотвратить серьезное нарушение требований о благополучии животных в пушном производстве. Закон мог бы начать действовать с 1 января, а с выданными до этой даты разрешениями можно было бы заниматься норками и енотами до 30 июня 2023 года.
По данным Министерства сельской жизни, в Эстонии работают две фермы, где выращивают голубых и серебряных лис, и девять ферм, где содержатся шиншиллы. Самой большой и известной из них является расположенное под Кейла предприятие Balti Karusnahk. За его закрытие борются объединения защитников животных Nähtamatud Loomad и MTÜ Loomus. Союз меха и Объединение заводчиков пушных зверей не считает деятельность защитников животных оправданной.
Инициаторы упирают на этику
Один из инициаторов законопроекта, социал-демократ Евгений Осиновский сказал, что упор делается, прежде всего, на этические вопросы: «Речь идет о промышленном крыле, который не обслуживает основные потребности людей, как мясная промышленность, животных заставляют страдать, чтобы создать люксовый товар, в котором особой потребности нет». Он добавил, что пушные фермы оставляют и большой экологический след.
Заместитель председателя Комиссии по окружающей среде Йоко Алендер (Партия реформ), которая также является одним из инициаторов законопроекта, сказала, что сейчас хорошее время для запрета пушных ферм: «На пушных фермах невозможно обеспечить благополучие животных. Этот сектор сам по себе очень сократился и дает работу примерно десяти людям. Рынок явно обвалился, и потребительские привычки изменились».
То же сказал Осиновский, по оценке которого, единственный легитимный аргумент в пользу пушных ферм рухнул: «По сравнению с временем прежних инициаций сейчас рынок разрушен и количество животных сведено к нулю. Таким образом, сейчас самое правильное время для принятия решения. Сегодня можно сделать так, чтобы соцально-экономическое влияние оказалось минимальным».
Член парламентской Комиссии по окружающей среде Пеэтер Эрнитс (EKRE) крайне критически настроен в отношении законопроекта. «Это глупый законопроект и, глядя на закулисье его подачи, с этим нельзя согласиться. Глупо одобрять законопроект, который прокладывает путь к прекращению разведения животных и переходу на растительную пищу. А это и есть отдаленная цель. Это инициированный из-за рубежа законопроект «снежинок» и мы этому не подчинимся».
Эрнист уверен, что если запретить фермы, данная отрасль экономики переедет в Китай, где для животных создаются еще более худшие условия.
28 сентября на заседании Комиссии по окружающее среде выступали представители министерств окружающей среды, сельской жизни и экономики, которые сказали, что не видят необходимости в запрете ферм. Например, по оценке Министерства экономики и коммуникаций, разведение пушных зверей регулирует рынок, а предпринимательству нужно создавать как можно меньше преград.
Министерство сельской жизни объяснило, что там должны отвечать за жизнеспособность сельской жизни, и если сейчас запретить пушные фермы, то скоро будет возможно увеличить перечень запрещенных ферм.
Министерство окружающей среды заняло позицию, что если на ферме выполняются все требования, нет надобности их запрещать.
Комиссия по окружающей среде позиции не заняла. За завершение первого чтения законопроекта проголосовали четыре депутата (Йоко Алендер, Март Вырклаев, Хейки Краних, Евгений Основский), против высказались тоже четверо (Эрки Сависаар, Пеэтер Эрнитс, Сийм Похлак, Игорь Кравченко), воздержался один (Юллар Сааремяэ).
По словам Пеэтера Эрнитса, фракция EKRE на первом чтении предложит вернуть данный законопроект: «Депутат свободен в своем выборе, но я буду голосовать против, как и голосовал прежде, и я считаю, что общая позиция такая же, как у меня».
Каждый голосует за себя
И хотя «Отечество» окончательной позиция не заняла, председатель фракции Прийт Сибуль считает, что, скорее всего, запрет поддержан не будет.
«Если спрашиваете о моих ощущениях, то я скорее считаю, что большая часть людей поддерживает отклонение законопроекта в первом чтении. Мы считаем, что недальновидно заниматься этим вопросом. Речь не идет о важном и масштабном предпринимательском крыле, а те, кто этим еще занимаются, должны заниматься этим и дальше», - объяснил Сибуль.
По словам председателя фракции Центристской партии Керсти Сарапуу, Центристская партия допустит законопроект до второго чтения, но по содержанию этого документа единодушия во фракции нет. «И хотя в центристской фракции по-разному относятся к законопроекту, мы едины в том, что позволим закончить первое чтение, и тогда можно будет продолжить обсуждение», - сказала Сарапуу.
Председатель Комиссии по окружающей среде Эрки Сависаар (Центристская партия), который в комиссии проголосовал против допуска ко второму чтению, не сказал, как планирует проголосовать в большом зале. «Послушаем обсуждение и тогда посмотрим, центристская фракция тут ни о чем не договорилась. Если вопрос в том, запретить или отрегулировать, то я скорее поддерживаю регулирование, с запретами и приказами, как я считаю, далеко не уедешь», - объяснил Сависаар.
Из центристов в комиссии за отклонение законопроекта проголосовал и Игорь Кравченко.
И в Партии реформ нет единой позиции. Йоко Алендер сказала, что при возможном голосовании реформисты вольны решать самостоятельно. «Скорее мы видим этот законопроект не как политический вопрос, поэтому мы решили, что каждый депутат волен принимать решение сам. Часть законопроектов связаны с мировоззрением, а часть очень личностные, и это личный вопрос. Рано или поздно нам нужно будет решить эту проблему, и это дело, которое многим придется по нраву, особенно молодежи».
По словам Евгения Осиновского, социал-демократы едины в плане запрета ферм, если не считать одного соцдема из 11.
«Я считаю, что голосование пройдет так, что в партиях найдется по одному-паре сторонников. Уверен ли я, что законопроект не завернут? Нет, не уверен, и это заслуживает сожаления. Скорее критическим является вопрос: те люди, которые всем сердцем поддерживают запрет пушных ферм, найдут ли они в день голосования достаточную мотивацию, чтобы это продемонстрировать или выйдут на это время из зала, как мы это видели в прежние годы?» - задался вопросом Осиновский.
Это не первый раз, когда пушные фермы пытаются запретить. В 2017 и в 2019 годах такой же законопроект тоже был принят в производство парламента и оба раза отклонен на стадии первого чтения. Если его отклонят и в третий раз, это не станет прецедентом. Депутат парламента с многолетним стажем Эйки Нестор (СДПЭ) припомнил, что был даже такой законопроект, который отклоняли в первом чтении больше десяти раз: «Поправки к Закону о подоходном налоге, которыми я в первый раз занялся в 2002 году, до их принятия прошло 15 лет. Их отклоняли больше десяти раз. Речь идет о поправках к статье Законе о подоходном налоге, которая освобождает работодателя от обязанности платить налоги с тех расходов, которые произведены в интересах работника. В итоге это было принято в 2018 году».