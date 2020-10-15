На чаше весов судьба лис, куниц и шиншилл

Министерство сельской жизни объяснило, что там должны отвечать за жизнеспособность сельской жизни, и если сейчас запретить пушные фермы, то скоро будет возможно увеличить перечень запрещенных ферм.

Министерство окружающей среды заняло позицию, что если на ферме выполняются все требования, нет надобности их запрещать.

Комиссия по окружающей среде позиции не заняла. За завершение первого чтения законопроекта проголосовали четыре депутата (Йоко Алендер, Март Вырклаев, Хейки Краних, Евгений Основский), против высказались тоже четверо (Эрки Сависаар, Пеэтер Эрнитс, Сийм Похлак, Игорь Кравченко), воздержался один (Юллар Сааремяэ).

По словам Пеэтера Эрнитса, фракция EKRE на первом чтении предложит вернуть данный законопроект: «Депутат свободен в своем выборе, но я буду голосовать против, как и голосовал прежде, и я считаю, что общая позиция такая же, как у меня».

Каждый голосует за себя

И хотя «Отечество» окончательной позиция не заняла, председатель фракции Прийт Сибуль считает, что, скорее всего, запрет поддержан не будет.

«Если спрашиваете о моих ощущениях, то я скорее считаю, что большая часть людей поддерживает отклонение законопроекта в первом чтении. Мы считаем, что недальновидно заниматься этим вопросом. Речь не идет о важном и масштабном предпринимательском крыле, а те, кто этим еще занимаются, должны заниматься этим и дальше», - объяснил Сибуль.

По словам председателя фракции Центристской партии Керсти Сарапуу, Центристская партия допустит законопроект до второго чтения, но по содержанию этого документа единодушия во фракции нет. «И хотя в центристской фракции по-разному относятся к законопроекту, мы едины в том, что позволим закончить первое чтение, и тогда можно будет продолжить обсуждение», - сказала Сарапуу.

Председатель Комиссии по окружающей среде Эрки Сависаар (Центристская партия), который в комиссии проголосовал против допуска ко второму чтению, не сказал, как планирует проголосовать в большом зале. «Послушаем обсуждение и тогда посмотрим, центристская фракция тут ни о чем не договорилась. Если вопрос в том, запретить или отрегулировать, то я скорее поддерживаю регулирование, с запретами и приказами, как я считаю, далеко не уедешь», - объяснил Сависаар.

Из центристов в комиссии за отклонение законопроекта проголосовал и Игорь Кравченко.

И в Партии реформ нет единой позиции. Йоко Алендер сказала, что при возможном голосовании реформисты вольны решать самостоятельно. «Скорее мы видим этот законопроект не как политический вопрос, поэтому мы решили, что каждый депутат волен принимать решение сам. Часть законопроектов связаны с мировоззрением, а часть очень личностные, и это личный вопрос. Рано или поздно нам нужно будет решить эту проблему, и это дело, которое многим придется по нраву, особенно молодежи».

По словам Евгения Осиновского, социал-демократы едины в плане запрета ферм, если не считать одного соцдема из 11.

«Я считаю, что голосование пройдет так, что в партиях найдется по одному-паре сторонников. Уверен ли я, что законопроект не завернут? Нет, не уверен, и это заслуживает сожаления. Скорее критическим является вопрос: те люди, которые всем сердцем поддерживают запрет пушных ферм, найдут ли они в день голосования достаточную мотивацию, чтобы это продемонстрировать или выйдут на это время из зала, как мы это видели в прежние годы?» - задался вопросом Осиновский.