За год значительно выросло количество убийств

Зарегистрировано 5956 насильственных преступлений, что на десять процентов меньше, чем в прошлом году. Стало также меньше зарегистрировано преступлений, связанных с насилием в семье - 2406.

«В то же время вызывает беспокойство тот факт, что было зарегистрировано значительно больше непредумышленных убийств и предумышленных убийств. Вместе с судебными процессами зафиксировано 43 убийства и предумышленных убийства, в результате которых погибли 33 человека. В 2019 году за этот же период погибли 18 человек», - сообщил министр юстиции Райво Аэг.

«Количество непредумышленных убийств и умышленных убийств стало увеличиваться с начала года, то есть связь с чрезвычайной ситуацией и угрозой вируса не устанавливается. Большинство убийств связаны со ссорами, возникшими во время совместного употребления алкоголя», - пояснил министр.

Являющееся преступлением вождение в нетрезвом виде было зарегистрировано в 2146 случаях, что на четыре процента больше, чем в прошлом году, и является самым высоким уровнем за последние четыре года.

Одним из факторов роста стало то, что люди стали больше уведомлять о нетрезвых водителях: за девять месяцев число уведомлений выросло на 11 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Вождение в состоянии наркотического опьянения составляет почти 10 процентов всех случаев вождения в нетрезвом виде. За первые девять месяцев года было зарегистрировано 222 случая вождения в состоянии наркотического опьянения, годом ранее - 181. Количество серьезных дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 13 процентов.

Преступлений против собственности зарегистрировано на три процента меньше, чем в прошлом году, краж автомобилей - на 19 процентов меньше, а количество краж в магазинах увеличилось на 21 процент.

Зарегистрировано 725 киберпреступлений, что на процент меньше, чем в прошлом году. В то же время количество более серьезных компьютерных преступлений, то есть количество преступлений, нацеленных на компьютерные данные и системы, увеличилось на 40 процентов.