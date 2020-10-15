Глава правительства Шотландии просит ЕС поддержать ее стремление к независимости

"Тот факт, что британское правительство, по всей видимости, решило продвигать (окончательный) выход из ЕС без (торгового) соглашения, в нормальные времена представлялось бы безрассудным, в разгар глобальной пандемии это - совершенно безответственно", - считает политик.

По словам Стерджен, выход из единого рынка ЕС грозит Шотландии потерей рабочих мест, инвестиций и снижением уровня жизни, пишет Deutsche Welle.

Лидер Шотландской национальной партии при этом напомнила, что главы государств и правительств Евросоюза соберутся 15 октября в Брюсселе на двухдневный саммит.

Ранее ожидалось, что на октябрьской встрече будет утверждено соглашение о новых отношениях между Евросоюзом и Великобританией после выхода Лондона из состава европейского сообщества, которое окончательно должно вступить в силу по окончании переходного периода - 1 января 2021 года. Никола Стерджен добавила, что возглавляемое ею правительство не будет непосредственно представлено на саммите, несмотря на то, что заявленные там вопросы напрямую касаются Шотландии.

Большинство шотландцев - против Брекзита

На референдуме в 2014 году 55 процентов шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. Летом 2016 года на плебисците по Брекзиту 62 процента жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС. В марте 2017 года шотландский парламент поддержал проведение нового референдума о независимости, однако позднее Стерджен отказалась от него, заявив, что сначала должно стать понятно, на каких условиях будет проходить Брекзит. Шотландская национальная партия, однако, в целом видит целесообразность подобного референдума.