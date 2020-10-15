Чт, 15.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон
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  • Полиция ищет сбежавшую из дома 13-летнюю Анну-Лийсу

Полиция ищет сбежавшую из дома 13-летнюю Анну-Лийсу

Анна-Лийса.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 13-летней Анны-Лийсы, которая вчера убежала из дома на улице Ноорузе в Эльва. 

По словам близких, покидая дом, девочка взяла с собой телефон и еще была какое-то время активна в соцсетях, но с утра 15 октября ее телефон выключен и отсутствует возможность связаться с ней. 

Полиция проверила несколько мест в Тарту и Эльва, где девочка могла находиться, но найти ее не удалось. Друзья и знакомые также не знают, где она. Полицейские продолжают проверять разные районы Тартумаа. 

Анна-Лийса ранее уже сбегала из дома, ее находили в разных торговых центрах Тарту или на улицах города. Поскольку девочка склонна к бродяжничеству, нельзя исключать, что она может находиться и в других уездах. 

Рост Анны-Лийсы 167 см, у нее длинные светлые волосы, заплетенные в косу. На ней были надеты темно-зеленая куртка и черные в белую полоску штаны. 

Если кто-то видел Анну-Лийсу или знает, где она, сообщите об этом по номеру 112.

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