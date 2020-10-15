Полиция ищет сбежавшую из дома 13-летнюю Анну-Лийсу

По словам близких, покидая дом, девочка взяла с собой телефон и еще была какое-то время активна в соцсетях, но с утра 15 октября ее телефон выключен и отсутствует возможность связаться с ней.

Полиция проверила несколько мест в Тарту и Эльва, где девочка могла находиться, но найти ее не удалось. Друзья и знакомые также не знают, где она. Полицейские продолжают проверять разные районы Тартумаа.

Анна-Лийса ранее уже сбегала из дома, ее находили в разных торговых центрах Тарту или на улицах города. Поскольку девочка склонна к бродяжничеству, нельзя исключать, что она может находиться и в других уездах.

Рост Анны-Лийсы 167 см, у нее длинные светлые волосы, заплетенные в косу. На ней были надеты темно-зеленая куртка и черные в белую полоску штаны.