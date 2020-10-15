Полиция ищет сбежавшую из дома 13-летнюю Анну-Лийсу

Полиция просит помощи в поисках 13-летней Анны-Лийсы, которая вчера убежала из дома на улице Ноорузе в Эльва.
По словам близких, покидая дом, девочка взяла с собой телефон и еще была какое-то время активна в соцсетях, но с утра 15 октября ее телефон выключен и отсутствует возможность связаться с ней.
Полиция проверила несколько мест в Тарту и Эльва, где девочка могла находиться, но найти ее не удалось. Друзья и знакомые также не знают, где она. Полицейские продолжают проверять разные районы Тартумаа.
Анна-Лийса ранее уже сбегала из дома, ее находили в разных торговых центрах Тарту или на улицах города. Поскольку девочка склонна к бродяжничеству, нельзя исключать, что она может находиться и в других уездах.
Рост Анны-Лийсы 167 см, у нее длинные светлые волосы, заплетенные в косу. На ней были надеты темно-зеленая куртка и черные в белую полоску штаны.
Если кто-то видел Анну-Лийсу или знает, где она, сообщите об этом по номеру 112.