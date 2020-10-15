airBaltic: если кризис затянется, авиакомпании потребуются дополнительные средства

Он отметил, что ситуация меняется каждую неделю: так, прошлая неделя была немного лучше предыдущей. В сентябре airBaltic выполнила порядка двух тысяч рейсов.

Как сообщалось, airBaltic в 2019 году перевезла 5,049 млн пассажиров, что на 22% больше, чем годом ранее. Таким образом, в этом году перевозка пассажиров может снизиться более чем в три раза по сравнению с показателем прошлого года.

Гаусс признал, что в случае, если кризис затянется, авиакомпании потребуются дополнительные средства, но не конкретизировал, когда это может произойти.

Он добавил, что airBaltic продолжает выплачивать клиентам деньги за отмененные рейсы, до настоящего момента выплатила около 80 млн евро.

Как сообщалось, в августе уставный капитал airBaltic был увеличен в два раза - до 506,473 млн евро. Внесение в капитал авиакомпании 250 млн евро зарегистрировано 4 августа.

Кабинет министров Латвии в начале мая принял решение докапитализировать авиакомпанию на 250 млн евро в три этапа с учетом ситуации в отрасли. В июле этого года Еврокомиссия согласовала решение властей страны вложить в капитал национального авиаперевозчика до 250 млн евро для преодоления последствий COVID-19.

Совет airBaltic в апреле утвердил разработанный руководством новый бизнес-план до 2025 года, сфокусированный на мерах по преодолению последствий кризиса из-за COVID-19. Обновленный план предусматривает сокращение флота и возобновление полетов вначале только на 22 самолетах Airbus A220-300. Учтено также уменьшение количества пассажирских мест. Возвращение к росту и использованию 50 самолетов A220-300 предусмотрено к концу 2023 года.