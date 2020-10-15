Полюбившийся молодежи ночной клуб закрывается и ищет новых арендаторов

Еще в августе клуб Illusion сообщил в Facebook, что начинает вербовать людей в свою команду, но что-то пошло не так и работу никому не предложили. После введения коронакризисных ограничений оборот клуба был близок к нулю.

«Невозможно бороться до бесконечности, если предприятие имеет ежемесячные расходы, но при этом нет денежного потока. Коронавирусные ограничения сильно нам навредили», - сказал владелец клуба Гуннар Митт.

Если некоторые другие тартуские ночные клубы прибегли к JOKK-схемам, чтобы обойти ограничения на продажу алкоголя клиентам ночью, то Illusion не пожелал этого делать.

Делу жизни пришел конец

«Смысл ограничений на продажу алкоголя ведь в том, чтобы не возникало скоплений народа и вирус не распространялся. Я не осуждаю тех, кто использует JOKK-схемы, ведь ни один предприниматель не хочет отказаться от дела своей жизни», - отметил Митт.

На вопрос, открылся бы его клуб новь, если бы коронавирирусные ограничения сняли, Митт ответил: «Кажется, что в ближайшее время распространение вируса не остановится и я не уверен, что до осени следующего года можно было бы открыть клуб на обычных условиях, то есть без ограничений на ночную продажу алкоголя и без требования на 50-процентную заполняемость помещений».

«Каждый должен внести свой вклад в предотвращение распространения коронавируса, но, к сожалению, часть предпринимателей вынуждены это делать ценой потери собственного имущества и, по сравнению с остальными, нести гораздо более тяжелое бремя», - подтвердил Митт.

По словам маклера Марта Намсинга, двухэтажное здание, общая площадь которого составляет 900 квадратных метров, можно использовать для создания увеселительного заведения, офиса, места общепита и спортзала. Зданием уже интересовались люди из разных сфер, но, по словам маклера, на первых заинтересовавшихся полагаться нельзя. Естественно, предпочтение будет отдано долгосрочным арендаторам.

Рынок встал

Клуб Maasikas также не поддерживает JOKK-схем, его двери будут закрыты до конца ограничений на продажу алкоголя, сказала руководитель Maasika Моника Лембит.

Снятия ограничений ждет и клуб Vabank. Но для поддержания оборота помещения клуба сдают в аренду для проведения частных праздников. «Чтобы вернуться к тому объему работы, что был у клуба раньше, после снятия коронавирусных ограничений потребуется немало времени», - признала руководитель клуба Берта Мюрк.