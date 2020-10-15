Задержанного в США бизнесмена Германа Лиллевяли депортируют в Эстонию

"56-летний Герман Хайнманн, гражданин Эстонии, прибыл 18 февраля в Соединенные Штаты, в международный аэропорт Лос-Анджелеса в рамках программы безвизового въезда, но не покинул территорию США, согласно требованиям [американского законодательства]", - сообщил представитель миграционной службы.

Что произошло?

Американские власти задержали Германа Лиллевяли 18 августа, сообщал РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом его дела. Информацию также подтвердил представитель группы инвесторов, судившихся с Лиллевяли в США.

В России бизнесмена обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК): по версии следствия, Лиллевяли, владея инвестиционным холдингом, расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания им брокерских услуг. Консультанты Лиллевяли предлагали клиентам вложиться в акции Apple или Nike, но на самом деле присваивали их деньги: суммарный ущерб может составлять до 9 млрд рублей.

Бизнесмен находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца, уточнил представитель группы инвесторов. Лиллевяли въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту, предварительно продав в Эстонии недвижимость и автомобиль. Визы у него не было, и он имел право остаться в стране на срок до 90 дней. Суд Южного округа штата Флорида в этот период рассматривал иск инвесторов к Лиллевяли и в июне удовлетворил его, постановив взыскать с бизнесмена более 32 млн долларов.

Спустя несколько месяцев Лиллевяли был задержан иммиграционными властями. При проверке выяснилось, что помимо неисполненного решения суда имеется уведомление о розыске бизнесмена через Интерпол со стороны России, поэтому он остается под арестом. Российские правоохранительные органы добиваются выдачи Лиллевяли. Сложность в том, что между Россией и США нет соглашения об экстрадиции, к тому же Лиллевяли въезжал в США как гражданин Эстонии. Еще один собеседник РБК, знакомый с ходом его российского уголовного дела, сказал, что представители следствия в России в курсе задержания Лиллевяли.

Лиллевяли с 2013 года контролировал финансовый холдинг GL Financial Group, предоставлявший в том числе и инвестиционные услуги частным лицам. В 2018 году несколько инвесторов, чьи средства привлек Лиллевяли, подали к нему иск в суд штата Флорида. Истцов было шестеро - топ-менеджер швейцарского фармацевтического холдинга Novartis гражданин США Кришнан Раманатан, граждане России Тигран Погосян, Алексей Хомяков, Рамазанкади Юсупов и Дмитрий Корюкин, гражданка Украины Светлана Щербакова. Каждый требовал по несколько сотен тысяч долларов, общая сумма претензий составила больше 10,7 млн долларов. Соответчиками в иске значились также родственники Лиллевяли, подконтрольные ему компании и их топ-менеджеры.

Истцы утверждали, что предприниматель и его окружение "создали более 30 подставных компаний по всему миру и привлекали инвесторов обещаниями безопасной инвестиционной стратегии и возврата инвестиций по первому требованию". В действительности средства от новых инвесторов использовались для покрытия долгов перед старыми или направлялись "на личное обогащение тех, кто управлял схемой".