Запрет на ночную торговлю алкоголем продлили еще на месяц

По словам премьер-министра Юри Ратаса, распространение коронавируса при действующих ограничениях стабилизировалось, но угроза пока не миновала. Поэтому правительство считает обоснованным продлить запрет на ночную торговлю алкоголем.

Правительство хочет усилить и надзор за исполнением этого ограничения, поскольку Департамент полиции и погранохраны выявил многочисленные способы, как пытаются обойти запрет: «Правила придуманы для того, чтобы защитить нас самих и здоровье наших близких, их нужно соблюдать. Пытаясь обойти ограничения, мы лишь поддаем ходу распространению вируса».

Он добавил, что если попытки обойти ограничения продолжатся, то правительство подумает о том, чтобы ввести дополнительные ограничения на продажу алкоголя в местах общепита и развлечений.

Общереспубликанское ограничение на торговлю алкоголем было введено в Эстонии 25 сентября. Поскольку угроза распространения коронавируса пока не сохраняется, правительство продлило ограничение на месяц, до 24 ноября (включительно). Вновь правительство оценит необходимость данного ограничения за 10 дней до его завершения.

Ограничение означает, что с полуночи до 10 утра продажа алкоголя запрещена во всех местах, где алкоголь продается для употребления на месте, например, в ресторанах, барах и ночных клубах.

Ограничение не действует на борту выполняющих международные рейсы воздушных судов, в свободных зонах международного аэропорта и в местах торговли, расположенных за воротами бортовой проверки в зонах ожидания терминалов международного порта. Также ограничение не применяется при использовании минибаров и во время завтрака для гостей, ночующих в предприятиях размещения.