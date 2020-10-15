Канадский этап Гран-при по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

Отмечается, что решение было принято Канадской федерацией фигурного катания (Skate Canada) после консультаций с властями Онтарио, пишет Newsru.

Турнир отменили из-за ситуации в области здравоохранения и обеспокоенности за здоровье и безопасность спортсменов, тренеров, официальных лиц и волонтеров.

Серия Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21, первоначально состоявшая из шести этапов, должна стартовать 23 октября в Лас-Вегасе (США). Далее в расписании стояли этапы в Канаде (30 октября - 1 ноября), Китае (6-8 ноября), Франции (13-15 ноября), России (20-22 ноября) и Японии (27-29 ноября).

Skate Canada International, part of the ISU Grand Prix of Figure Skating, has been cancelled.



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В октябре стало известно, что Финал Гран-при, запланированный на 10-13 декабря в Пекине, отложен на более поздний срок.

Ранее ISU ввел новые правила участия в этапах Гран-при. В соревнованиях смогут принять участие три категории фигуристов. Это спортсмены, живущие в странах-хозяйках этапов, спортсмены, которые в них тренируются, а также те фигуристы, которые смогут прибыть в данные страны, соблюдая все правила безопасности в условиях пандемии. Результаты Гран-при не занесут в мировой рейтинг.