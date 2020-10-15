В Нидерландах вступили дополнительные ограничения для борьбы с коронавирусом

В частности, для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране будет обязательным использование защитных масок в общественных местах, в том числе и в школах. В закрытых помещениях разрешено одновременно находиться не более 30 людям, при этом дома в сутки можно принимать не более троих человек.

Приостановлены групповые спортивные занятия, закрываются бары и кафе, однако они могут продолжить работать "на вынос". Гостиницы остаются открытыми, там останется возможным ресторанное обслуживание гостей.

По словам Рютте, сейчас продолжаются консультации с магазинами. Власти рекомендуют обеспечить меры соблюдения социальной дистанции в полтора метра, а также ограничивать одновременное присутствие в них покупателей,

особенно по вечерам, когда там образуются очереди.

Власти Нидерландов не запрещают жителям страны ездить в отпуска, но рекомендуют воздерживаться от оранжевых (опасных с точки зрения эпидемиологии) районов.

Министр здравоохранения Уго де Йонге отметил, что эти меры призваны снизить масштабы распространения коронавирусной инфекции в Нидерландах. "Если мы ничего не предпримем сейчас, цифры снова удвоятся в ближайшие недели", - сказал он.

За последние сутки в Нидерландах зарегистрировано 7393 новых случая заражения коронавирусом, это на 549 больше, чем накануне.