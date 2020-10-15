Ласнамяэ начинает избавляться от автобусных павильонов с киосками

«Речь идет о так называемых ракушках - ребристых павильонах ожидания транспорта, совмещенных с торговыми киосками. Таких устаревших конструкций на территории Ласнамяэ насчитывается на сегодняшний не менее шести. Они зачастую имеют неопрятный внешний вид, а также служат укромным углом для сборищ алкоголиков и асоциалов, на что неоднократно поступают жалобы от жителей, - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. - Управа района поставила цель избавиться от подобных объектов на автобусных остановках и привести в порядок площадки ожидания общественного транспорта. В результате остановки общественного транспорта в Ласнамяэ станут более опрятными и безопасными».

Уже снесены два киоска-ракушки на остановках "Пикри" и "Паэсилла". На их месте до конца этого года установят витринные остановочные павильоны со скамейками. Также в ближайшее время планируется установить новые современные остановочные павильоны на остановках "Уус-Паэ", "Маяка" и "Катлери".

«Отдельное внимание будет уделено остановкам "Катлери" и "Уус-Паэ", на которых располагаются торговые пункты фирмы R-kiosk. Мы ведем переговоры с их владельцами, чтобы найти решение, которые будет учитывать как интересы их клиентов, так и остальных местных жителей», - пояснил Владимир Свет.

Управа района планирует в течение года обустроить целый ряд остановок, совмещенных с торговыми киосками. Первыми из них будут "Паэкаре", "Махтра", "Катлери", "Пикри", "Уус-Паэ" и "Куристику".