Huawei ведет переговоры о продаже дочернего бренда Honor

По данным источников, речь идет о продаже части бизнеса Honor, а сумма сделки может составить до 25 млрд юаней (3,7 млрд долларов США). Причиной решения Huawei о продаже дочернего бренда стали американские санкции: Huawei намерена сосредоточиться на выпуске флагманских смартфонов под собственным брендом, а не под брендом Honor, который ориентирован на молодую аудиторию с более скромными финансовыми возможностями.

Второй стороной сделки с Huawei может стать компания Digital China - основной дистрибьютор устройств Honor. Также Huawei ведет переговоры с производителем электроники TCL и конкурентом на рынке смартфонов компанией Xiaomi. В настоящее время неясно, какие именно активы затронет сделка. Предполагается, что Huawei продаст бренд Honor, научно-исследовательские разработки и связанный с Honor бизнес по управлению цепочками поставок. Не исключено, что сделка будет оплачена наличными и окажется более скромной - ее сумма может составить от 15 до 25 млрд юаней (2,2-3,7 млрд долларов).

В Huawei и TCL отказались комментировать слухи о потенциальной сделке, а Digital China и Xiaomi не ответили на запросы Reuters.

Бренд Honor был создан в 2013 году. Сейчас эта компания в основном работает независимо от Huawei. По мнению аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо, продажа бренда Honor принесет выгоду самой компании, ее поставщикам, а также китайской индустрии электроники в целом. Куо пояснил, что в этом случае в отношении Honor перестанут действовать санкции США, запрещающие вести бизнес с Huawei и связанными с ней компаниями.

Напомним, в середине мая 2020 года Министерство торговли США ужесточило санкции в отношении компании Huawei, запретив поставки Huawei полупроводников компаниями, которые используют американское оборудование или софт. Этот запрет касается любых компаний мира. Новые санкции позволили американским властям заблокировать поставки полупроводников тайваньской компанией TSMC фирме HiSilicon. Новые санкции позволяли отгрузить Huawei чипы, которые уже запущены в производство, но только если поставку завершат в течение 120 дней, начиная с 15 мая. Этот срок истек 15 сентября.

Из-за санкций Huawei ранее лишилась возможности устанавливать сервисы Google на свои новые смартфоны. В связи с этим компания развивает собственные аналоги этих сервисов, включая фирменный магазин приложений, а также работает над собственной мобильной операционной системой HarmonyOS - обновленную версию этой OC представили в начале сентября.

Власти США неоднократно обвиняли Huawei в шпионаже в интересах Пекина при помощи бэкдоров в оборудовании. Представители китайской компании отрицают эти обвинения.