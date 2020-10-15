Экипаж МКС обнаружил возможное место утечки воздуха при помощи чайного пакетика

"Нашли возможное место негерметичности", - доложил Иванишин. В ответ ЦУП предложил космонавтам заклеить это место скотчем, когда появится свободное время. Также ЦУП попросил прислать фото и видео возможного места утечки.

Иванишин уточнил, что обнаружить предполагаемое место утечки помог пакетик чая. Космонавты оставили его в модуле "Звезда" перед закрытием переходной камеры. "У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки", - пояснил космонавт.

Напомним, 20 августа в Роскосмосе сообщили, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что 21 августа члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA. Изначально планировалось, что изоляция завершится 24 августа, но ее продлили на один день.

"Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - заявили тогда в NASA, добавив, что незначительная утечка воздуха на станции происходит постоянно, но ее уровень вырос в сентябре прошлого года. Найти место утечки тогда не удалось.

Вторая попытка изоляции экипажа МКС в российском сегменте была предпринята в конце сентября. По итогам проверок в NASA заявили, что не обнаружили признаков утечки в американском сегменте станции. Через несколько дней в Роскосмосе сообщили, что утечка происходит из рабочего отсека служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура.

С тех пор члены экипажа предпринимают попытки точно определить место утечки воздуха и устранить ее. Так, предыдущая попытка устранить утечку с помощью скотча не увенчалась успехом.

Сейчас на борту МКС находится шесть членов экипажа: накануне на станцию прибыли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс, где их встретили Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди. На борту добравшегося до МКС в рекордный срок корабля "Союз МС-17" находилось оборудование для поиска и устранения утечки воздуха.