Подорвавшие банкомат мужчины предстанут перед судом

Прокуратура обвинили троих граждан Молдавии в ряде краж, попытках краж, самовольном вторжении и подрыве.

Согласно обвинению, Василий Дульгер, Иван Фильчев и Петр Железогло в период с марта по июнь совершили ряд краж из частных домов, квартир и с предприятий.

«Они вторгались в жилые помещения в Таллинне, преимущественно разбивая окна, и уносили украшения, наличные и различные ценные предметы. В одном случае они вторглись в офис расположенного в волости Саку предприятия и украли сейф с наличными. Причиненный кражами ущерб составлял в среднем несколько тысяч евро. В двух случаях кражи остались на стадии попытки, поскольку сработала сигнализация, а в одном случае кражу не завершили, так как владелец квартиры в это время оказался дома», - сказала BNS окружной прокурор Людмила Токарь.

Следствие установило, что в период с марта по май обвиняемые орудовали в Таллинне и Харьюмаа.

Рано утром 10 июня они попытались взорвать в волости Хяэдемеэсте банкомат Swedbank, чтобы украсть находившиеся в нем наличные, но не смогли довести преступление до конца, поскольку были задержаны полицией.

По ходатайству прокуратуры они были отправлены под арест, поскольку были основания предполагать, что они могут уклоняться от следствия и совершить новые преступления.

Глава службы по расследованию тяжких преступлений Пыхьяской префектуры Ханнес Келт сказал BNS, что полиция за последний год отметила рост числа иностранных преступников, непродолжительное время орудующих в Эстонии. «Если раньше Эстония была скорее транзитной страной, через которую преступники из Восточной Европы направлялись в Северные страны, то за последние годы полиция чаще замечала воров, прибывших в Эстонию из-за границы», - сказал он.

«Излюбленные объекты преступников-иностранцев — это, например, дорогие автомобили, но они часто также вторгаются и в жилые помещения. За минувший год частыми стали именно нападения на банкоматы, это происходит по всей Европе», - сказал Келт.