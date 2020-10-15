Тартуская фирма запатентовала лекарство от коронавируса

Патентный департамент США 12 октября зарегистрировал и принял в производство патентное ходатайство OÜ Icosagen Cell Factory, сообщила фирма в четверг. Таким образом, предприятие успешно завершило первый этап создания лекарства от Covid-19, или антител, нейтрализующих вирус. Патентным ходатайством предприятие хочет получить защиту интеллектуальной собственности на территории США и дальше, по всему миру.

На патент поданы четыре антитела против SARS-CoV-2, для получения которых в качестве изначального материала, была выделены клетки-В из крови доноров, вылечившихся от Covid-19, из которых при помощи разработанной и запатентованной Icosagen технологии были изолированы представляющие интерес кодирующие антитела генетические последовательности. Эти антитела произвели при помощи запатентованной технологии QMCF.

Для улучшения работы полученных антител их оптимизировали и охарактеризовали биохимические и биофизические свойства, на основании чего стало возможным утверждать, что ученым Icosagen удалось изолировать антитела очень высокого качества.

В сотрудничестве с учеными Тартуского университета и Норвежского университета наук и технологий изучили способность выбранных антител противостоять заражению клеток вирусом SARS-CoV-2. Опыты показали, что целых 19 разных антител в состоянии эффективно противостоять размножению SARS-CoV-2. В некоторых случаях количество необходимых антител было очень маленьким, что позволяло использовать количество в тысячи раз меньше того, что используется в среднем в лекарствах с антителами.

«Находящиеся сейчас в клинических исследованиях кандидаты терапевтических антител, которые вводили и президенту Трампу, можно считать молекулами нового поколения, которые на основании первичных результатов обладают эффектом, но для его достижения необходимо принимать значительно большие объемы. Эффективность разработанных в Icosagen лекарств следующего поколения должна помочь сделать лекарство с антителами более доступными для зараженных вирусом людей, - сказал научный директор фирмы Март Устав-младший. – При промышленном производстве этих антител, при помощи разработанной в Icosagen технологии IcoCell, созданы замечательные линии производства клеток, и мы планируем с их помощью запустить производство антител на заводе наших партнеров».

16 ноября во Франции начнутся испытания на животных. Целью испытаний является тестирование способности антител предотвращать заражение SARS-CoV-2 или элиминировать его при заражении.

После испытаний на животных Icosagen планирует начать клинические испытания и протестировать пригодность созданных антител как при предотвращении заражения вирусом, так и в лечении на людях.

«До сих пор не ясно, насколько эффективен и как долго держится вызванный вакциной иммунитет, особенно у пожилых, то есть у людей, входящих в группы риска. Нейтрализующие вирус антитела, таким образом, дают возможность получить дозу вируса и продолжать жить нормальной жизнью даже тогда, когда иммунная система человека ослаблена, - сказал профессор Март Устав. – Мы начали подготовку к проведению клинических испытаний и готовим ходатайство для правительства республики, чтобы нам помогли в производстве антител и проведении клинических испытаний суммой в 12-15 миллионов евро».

Профессор Устав поблагодарил всех переболевших коронавирусом добровольцев, которые пожертвовали свою кровь. И врачей, которые известили пациентов о проходящих исследованиях.