Россия отказалась от консультаций по делу об уничтожении MH17

МИД России назвал недружественным решение Нидерландов подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против России, "не дожидаясь даже промежуточных итогов консультаций". Назвав выводы Международной следственной группы "предвзятыми, поверхностными и политизированными", МИД заявил, что Москва, руководствуясь резолюцией Совбеза ООН 2166, тем не менее продолжит в "других форматах" взаимодействие с компетентными органами Нидерландов, в том числе "в деле исследования вопроса о незакрытии Украиной своего воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта над Донбассом".

Правительство Нидерландов выразило глубокое сожаление в связи с решением России отказаться от участия в консультациях.

Дело в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека в июле принял к рассмотрению иск Нидерландов к России из-за гибели малайзийского самолета Boeing в Донбассе. По мнению властей Нидерландов, российское правительство несет ответственность за гибель 298 человек, находившихся на борту самолета, и нарушило целый ряд Европейской конвенции о правах человека, в том числе статью 2 (право на жизнь), статью 3 (запрет пыток) и статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

Ранее в ЕСПЧ уже поступали иски к России по делу о MH17, но они были от частных лиц - родственников погибших.

Уничтожение "Боинга"

Малайзийский Boeing, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Украина обвинила в случившемся пророссийских сепаратистов, а непризнанные "республики" Донбасса - Киев.

Международная следственная группа пришла к выводу, что малайзийский Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", доставленного в Украину из российской воинской части под Курском и принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России. Москва отрицает это.

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о гибели пассажирского самолета. Имена подозреваемых по делу МН17 были названы летом 2019 года. Это россияне Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. В марте в Гааге начался процесс по делу о гибели самолета.