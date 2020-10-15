Хельме в интервью Deutsche Welle: санкции не сделают Россию демократической страной, а брак - это союз женщины и мужчины

- Как эстонский министр, вы бы хотели ужесточения санкций против российских физических и юридических лиц в связи с, например, конфликтом на востоке Украины?

- Вопрос провокационный. Я вам скажу: хочу, но это означает, что до войны дойдем. Думаю, что всегда лучше вести переговоры. Лобовые столкновения не дают обычно позитивных результатов. Так что эти санкции были нужны, потому что как-то надо было отреагировать на украинские события. Но я не думаю, что санкциями в конечном счете можно добиться того, чтобы Россия стала демократической страной, как этого ожидают, скажем, в Брюсселе или в Вашингтоне. Я думаю, что более выгодны для всех сторон дипломатические переговоры.

- Представители вашей партии говорят о миграции из Украины в Эстонию как о проблеме. В то время как другие балтийские страны, например Литва, оказывают всяческое содействие украинцам, которые хотят приехать работать. Почему EKRE так беспокоят украинцы в Эстонии?

- Вы хорошо знаете, что ситуация во всех трех странах Балтии сильно различается в плане этнического состава. В Эстонии где-то 25 процентов людей, которые пользуются, в первую очередь, русским языком. Украинцы не будут говорить по-эстонски, они будут говорить здесь по-русски и пополнят русскоязычное население в Эстонии. Я понимаю их очень хорошо, но мы против этого.

Существуют и экономические причины: украинцы готовы работать за мизерные деньги. Потеряют работу и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за такие деньги. В Эстонии проживает порядка миллиона эстонцев. Десятки тысяч украинцев перебрались сюда, что немало для этой станы. Если бы нас было 100 миллионов, то пусть бы приезжали 100 тысяч украинцев. Если бы нас было 100 миллионов, миллион жителей Африки не был бы проблемой.

- Сейчас даже не будем говорить о моральных аспектах, правах человека, но ….

- Миграция - это не права человека.

- Сейчас не обсуждаем это, хотя у беженцев, например, есть право.

- Что вы, беженцев... Украинцы - не беженцы.

- Вы так считаете. Многие считают, что они беженцы. Ваша партия часто говорит: "Мы против глобализма и глобальных элит". Что под этим подразумевается? Эстония последние 20 лет презентует себя как открытая миру: со стартапами, цифровой экономикой, цифровым правительством. То, что ваша партия говорит, идет очень сильно вразрез с этими трендами.