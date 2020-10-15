Департамент здоровья: введенные против коронавируса ограничения работают

«Мы молодцы, но нельзя терять бдительность. Введенные ограничения до сих пор действовали и распространение вируса было стабильным. Ближайшие недели покажут, удержится ли число новых зараженных на том же уровне, начнет снижаться или вновь поднимется. Совместными усилиями мы можем помешать распространению вируса и продолжить свою жизнь в обычном режиме», - отметил департамент.

Департамент рекомендует на школьных каникулах отдыхать в Эстонии и отложить зарубежные поездки из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в других странах. В европейских странах заболеваемость коронавирусом продолжает расти. Кроме того, следует учитывать, что в странах могут действовать различные ограничения и медицинская помощь может не всегда быть доступна. Если поездка является неотложной, следует учитывать требование соблюдать изоляцию, в качестве альтернативы которой можно сделать два теста на коронавирус с промежутком в неделю — если оба результата будут отрицательным, можно будет продолжать жизнь в обычном режиме. Если работодатель считает, что необходимо выполнять неотложные рабочие задания, это возможно после получения отрицательного результата первого теста. Дети могут вернуться в школу после того, как второй тест даст отрицательный результат.

Департамент здоровья также рекомендует носить маски в качестве дополнительной меры защиты наряду с дистанцированием, соблюдением правил гигиены и пользованием мобильным приложением HOIA. Маска должна закрывать нос и рот.

В Google Play и App Store доступно приложение HOIA, сообщающее о близком контакте с носителем коронавируса. Кроме того, посредством приложения можно анонимно оповещать других пользователей о своем заболевании. Телефоны пользователей обмениваются анонимными кодами, а государство, производители приложения и телефона не знают, кто с кем контактировал.