Установка входной двери обернулась для жителя Таллинна головной болью

«Пропал свет во всем доме, и автомат выбивало до тех пор, пока не выкрутили один из шурупов дверной коробки, после этого свет снова появился, - объясняет Николай (фамилия редакции известна). - Так как меня на месте в момент установки двери не было, я не смог предпринять никаких действий. После того, как мне стало известно об этом со слов председателя квартирного товарищества, я связался с фирмой по установке дверей и попросил их прокомментировать данный инцидент. Мне сообщили, что фирма не несет никакой ответственности за повреждение электропроводки. Я опасаюсь, что поврежденный кабель может в будущем вызвать опасную ситуацию».

Представитель Neolund OÜ ответил на запрос журналиста следующее: «Эта информация не подтверждена никакими фактами и не соответствует действительности. Ни о какой ответственности за причиненный ущерб не может идти речи, так как наше предприятие не нанесло клиенту никакого имущественного вреда. С нашей стороны мы сдали клиенту работу в полном порядке и объеме».

Договор Николай и Neolund OÜ не подписывали, в качестве документа, подтверждающего заказ, Николай получил счет. После произошедшего Николай попросил фирму прислать договор, где были бы расписаны обязанности заказчика и установщика, однако компания не прислала его.

Как нужно менять входную дверь?

После произошедшего Николай обратился за консультацией к юристу, чтобы разобраться, кто будет нести ущерб. Юрист отметил, что Николай должен был заранее сообщить квартирному товариществу, что планирует менять входную дверь, поскольку электрокоммуникация в подъезде принадлежит КТ, а не ему как владельцу квартиры.

Председатель КТ Кирилл С. прокомментировал Rus.Postimees, что даже если бы Николай сообщил о замене двери, то предотвратить ситуацию вряд ли удалось бы. «В тот день жильцы дома просто оборвали мне телефон, потому что электричество пропало во всем доме. Когда я приехал на место, света еще не было, а работники, которые занимались установкой двери, собирались уезжать. Я сам строитель, поэтому настоял на том, чтобы они начали выкручивать шурупы и дюбеля дверной коробки. Эти работники даже не понимали, в чем проблема, и собирались уезжать. Когда выкрутили очередной шуруп, электричество удалось включить. Я увидел, что они использовали короткий дюбель и шуруп длиннее дюбеля. Видимо, они повредили изоляцию кабеля. Если произошло такое замыкание, значит провод поврежден. Я считаю, что это полностью вина рабочих, что они не знали и не понимали, как устанавливать дверь, не повредив кабель», - считает Кирилл.