Установка входной двери обернулась для жителя Таллинна головной болью

В мае этого года житель Таллинна Николай решил заменить входную дверь и обратился за этой услугой в крупную эстонскую компанию Torex (Neolund OÜ). В процессе установки в многоквартирном доме пропало электричество. Компания считает, что не нанесла клиенту никакого имущественного вреда.
«Пропал свет во всем доме, и автомат выбивало до тех пор, пока не выкрутили один из шурупов дверной коробки, после этого свет снова появился, - объясняет Николай (фамилия редакции известна). - Так как меня на месте в момент установки двери не было, я не смог предпринять никаких действий. После того, как мне стало известно об этом со слов председателя квартирного товарищества, я связался с фирмой по установке дверей и попросил их прокомментировать данный инцидент. Мне сообщили, что фирма не несет никакой ответственности за повреждение электропроводки. Я опасаюсь, что поврежденный кабель может в будущем вызвать опасную ситуацию».
Представитель Neolund OÜ ответил на запрос журналиста следующее: «Эта информация не подтверждена никакими фактами и не соответствует действительности. Ни о какой ответственности за причиненный ущерб не может идти речи, так как наше предприятие не нанесло клиенту никакого имущественного вреда. С нашей стороны мы сдали клиенту работу в полном порядке и объеме».
Договор Николай и Neolund OÜ не подписывали, в качестве документа, подтверждающего заказ, Николай получил счет. После произошедшего Николай попросил фирму прислать договор, где были бы расписаны обязанности заказчика и установщика, однако компания не прислала его.
Как нужно менять входную дверь?
После произошедшего Николай обратился за консультацией к юристу, чтобы разобраться, кто будет нести ущерб. Юрист отметил, что Николай должен был заранее сообщить квартирному товариществу, что планирует менять входную дверь, поскольку электрокоммуникация в подъезде принадлежит КТ, а не ему как владельцу квартиры.
Председатель КТ Кирилл С. прокомментировал Rus.Postimees, что даже если бы Николай сообщил о замене двери, то предотвратить ситуацию вряд ли удалось бы. «В тот день жильцы дома просто оборвали мне телефон, потому что электричество пропало во всем доме. Когда я приехал на место, света еще не было, а работники, которые занимались установкой двери, собирались уезжать. Я сам строитель, поэтому настоял на том, чтобы они начали выкручивать шурупы и дюбеля дверной коробки. Эти работники даже не понимали, в чем проблема, и собирались уезжать. Когда выкрутили очередной шуруп, электричество удалось включить. Я увидел, что они использовали короткий дюбель и шуруп длиннее дюбеля. Видимо, они повредили изоляцию кабеля. Если произошло такое замыкание, значит провод поврежден. Я считаю, что это полностью вина рабочих, что они не знали и не понимали, как устанавливать дверь, не повредив кабель», - считает Кирилл.
Кирилл отмечает, что неизвестно, когда эта ситуация аукнется жильцам дома. В один момент электричество вновь может пропасть, но чтобы определить, какой кабель поврежден, нужно снимать дверь, разбирать стену и проводить ремонт. На данный момент Кирилл ищет фирму, которая занимается решением таких проблем.
Кто же несет ответственность?
Руководитель секретариата Комиссии по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителя и технадзора Вейко Копамеэс комментирует, что ущерб в любой случае должен возмещать человек, который этот ущерб нанес. Если ущерб был причинен вследствие нарушения договорных обязательств, возмещать ущерб должно лицо, нарушившее условия договора.
В зависимости оттого, кто ущерб нанес и кто пострадал, предъявляется требование о возмещении ущерба. Нарушившая условия договора сторона вместо возмещения ущерба может устранить нарушение или исправить ненадлежащим образом выполненные работы.
Для возникновения обязанности по возмещению ущерба необходимо также выполнить предварительные условия, предусмотренные законом - возникновение ущерба должно быть возможно предвидеть, причина ущерба должна быть связана с проведенной деятельностью и т. д. Материальный ущерб должен быть установлен и доказан.
Требовать заключения договора в письменной виде необязательно, поскольку наличие сделки может подтвердить и счет, документ об оплате, переписка сторон при совершении заказа, однако в случае проведения сложных работ все-таки рекомендуется заключить договор, чтобы в дальнейшем избежать споров об условиях, качестве работ и ответственности сторон.
В случае возникновения спора, вытекающего из договора между потребителем и продавцом, его разрешение возможно в Комиссии по потребительским спорам, если обстоятельства спора доказуемы. Споры, требующие тщательного расследования и допроса свидетелей, если обстоятельства причинения ущерба неясны и не было заключено письменных соглашений, разрешаются в суде.
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