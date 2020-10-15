Картина дня: эстонское лекарство от коронавируса, Bocuse d'Or и запрет на ночную торговлю алкоголем

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 октября.
Тартуская фирма запатентовала лекарство от коронавируса
Изготовленные из клеток крови эстонцев, переболевших коронавирусом, нейтрализующие вирус антитела должны помочь как в лечении от Covid-19, так и в его профилактике. Читать далее...
Обязан ли работодатель платить работнику в самоизоляции?
В Трудовую инспекцию обратился работодатель, работник которого собирается провести школьные каникулы за границей и требует оплатить ему время нахождения в самоизоляции. Читать далее...
Запрет на ночную торговлю алкоголем продлили еще на месяц
Сегодня правительство решило продлить общереспубликанский запрет на ночную торговлю алкоголем еще на один месяц, до 24 ноября. Читать далее...
В Эстонии выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2018 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 33 дали положительный результат. Читать далее...
В России умерло рекордное число пациентов с Covid-19
В России за последние сутки выявлено 13 754 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 286 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Читать далее...
На машине из Австрии домой: лишь в одной стране топливо было дороже, чем в Эстонии
Во время состоявшейся на второй неделе октября автомобильной поездки из Австрии в Эстонии выяснилось, что на большинстве располагающихся рядом с дорогой автозаправок топливо стоило меньше, чем в Эстонии. Только в Германии цены на горючее превышали эстонские. Читать далее...
На чаше весов судьба лис, куниц и шиншилл
Сегодня в парламенте пройдет первое чтение законопроекта о поправках к законам и защите животных и природы: в Эстонии может быть запрещено разведение и содержание зверей с целью получения только меха. Представленный в обход партий законопроект о запрете на пушные фермы, который уже дважды отклонялся на стадии первого чтения, и на этот раз может прожить недолго. Читать далее...
Прямой эфир и галерея 〉 Отборочные соревнования Bocuse d'Or: внимание всей кулинарной Европы приковано к Таллинну
Несмотря на коронакризис европейский отборочный тур «Золотого Бокюза» в Таллинне состоится. Самый престижный чемпионат поварского искусства проходит 15 и 16 ноября в таллиннском Saku Suurhall. Читать далее...
NYT: Алексея Навального могли отравить дважды
Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить дважды, пишет The New York Times, ссылаясь на анонимных представителей немецких спецслужб. Читать далее...
Министр иностранных дел Швеции: погружение к остову "Эстонии" возможно в случае необходимости
Новые погружения к затонувшему в 1994 году парому "Эстония" следует разрешить, если исследователи убеждены в необходимости такого шага, считает министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг. Читать далее...
Видео и фото 〉 Взрыв на заправке в Пайде. Спасатели поспешили на помощь
Сегодня около двух часов дня в Спасательный департамент поступило сообщение о том, что на заправке сети Olerex, расположенной в Пайде на Таллиннской улице, взорвался газовый гриль. Все заволокло дымом. Читать далее...
Департамент здоровья: введенные против коронавируса ограничения работают
По оценке Департамента здоровья, эстоноземельцы тщательно соблюдают правила, а введенные ограничения работают. Читать далее...
Хельме в интервью Deutsche Welle: санкции не сделают Россию демократической страной, а брак - это союз женщины и мужчины
Март Хельме, министр внутренних дел Эстонии, объяснил в интервью Deutsche Welle, кем он считает Путина, почему санкции Запада против России неэффективны и почему брак - это лишь союз между мужчиной и женщиной. Читать далее...
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