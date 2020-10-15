Картина дня: эстонское лекарство от коронавируса, Bocuse d'Or и запрет на ночную торговлю алкоголем

Тартуская фирма запатентовала лекарство от коронавируса

Изготовленные из клеток крови эстонцев, переболевших коронавирусом, нейтрализующие вирус антитела должны помочь как в лечении от Covid-19, так и в его профилактике. Читать далее...

Обязан ли работодатель платить работнику в самоизоляции?

В Трудовую инспекцию обратился работодатель, работник которого собирается провести школьные каникулы за границей и требует оплатить ему время нахождения в самоизоляции. Читать далее...

Запрет на ночную торговлю алкоголем продлили еще на месяц

Сегодня правительство решило продлить общереспубликанский запрет на ночную торговлю алкоголем еще на один месяц, до 24 ноября. Читать далее...

В Эстонии выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2018 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 33 дали положительный результат. Читать далее...

В России умерло рекордное число пациентов с Covid-19

В России за последние сутки выявлено 13 754 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 286 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Читать далее...

На машине из Австрии домой: лишь в одной стране топливо было дороже, чем в Эстонии

Во время состоявшейся на второй неделе октября автомобильной поездки из Австрии в Эстонии выяснилось, что на большинстве располагающихся рядом с дорогой автозаправок топливо стоило меньше, чем в Эстонии. Только в Германии цены на горючее превышали эстонские. Читать далее...

На чаше весов судьба лис, куниц и шиншилл

Сегодня в парламенте пройдет первое чтение законопроекта о поправках к законам и защите животных и природы: в Эстонии может быть запрещено разведение и содержание зверей с целью получения только меха. Представленный в обход партий законопроект о запрете на пушные фермы, который уже дважды отклонялся на стадии первого чтения, и на этот раз может прожить недолго. Читать далее...

Прямой эфир и галерея 〉 Отборочные соревнования Bocuse d'Or: внимание всей кулинарной Европы приковано к Таллинну

Несмотря на коронакризис европейский отборочный тур «Золотого Бокюза» в Таллинне состоится. Самый престижный чемпионат поварского искусства проходит 15 и 16 ноября в таллиннском Saku Suurhall. Читать далее...

NYT: Алексея Навального могли отравить дважды

Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить дважды, пишет The New York Times, ссылаясь на анонимных представителей немецких спецслужб. Читать далее...

Министр иностранных дел Швеции: погружение к остову "Эстонии" возможно в случае необходимости

Новые погружения к затонувшему в 1994 году парому "Эстония" следует разрешить, если исследователи убеждены в необходимости такого шага, считает министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг. Читать далее...

Видео и фото 〉 Взрыв на заправке в Пайде. Спасатели поспешили на помощь

Сегодня около двух часов дня в Спасательный департамент поступило сообщение о том, что на заправке сети Olerex, расположенной в Пайде на Таллиннской улице, взорвался газовый гриль. Все заволокло дымом. Читать далее...

Департамент здоровья: введенные против коронавируса ограничения работают

По оценке Департамента здоровья, эстоноземельцы тщательно соблюдают правила, а введенные ограничения работают. Читать далее...

Хельме в интервью Deutsche Welle: санкции не сделают Россию демократической страной, а брак - это союз женщины и мужчины

Март Хельме, министр внутренних дел Эстонии, объяснил в интервью Deutsche Welle, кем он считает Путина, почему санкции Запада против России неэффективны и почему брак - это лишь союз между мужчиной и женщиной. Читать далее...