Картина дня: эстонское лекарство от коронавируса, уход Рыйваса из политики и запрет на ночную торговлю алкоголем

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 октября.
Тартуская фирма запатентовала лекарство от коронавируса
Изготовленные из клеток крови эстонцев, переболевших коронавирусом, нейтрализующие вирус антитела должны помочь как в лечении от Covid-19, так и в его профилактике. Читать далее...
Бывший премьер-министр Таави Рыйвас уходит из политики
Бывший премьер-министр, депутат Рийгикогу Таави Рыйвас в четверг сообщил в адресованном однопартийцам письме, что в конце года откажется от мандата в Рийгикогу и уйдет в предпринимательство. Читать далее...
Запрет на ночную торговлю алкоголем продлили еще на месяц
Сегодня правительство решило продлить общереспубликанский запрет на ночную торговлю алкоголем еще на один месяц, до 24 ноября. Читать далее...
Обязан ли работодатель платить работнику в самоизоляции?
В Трудовую инспекцию обратился работодатель, работник которого собирается провести школьные каникулы за границей и требует оплатить ему время нахождения в самоизоляции. Читать далее...
В Эстонии выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2018 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 33 дали положительный результат. Читать далее...
В России умерло рекордное число пациентов с Covid-19
В России за последние сутки выявлено 13 754 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 286 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Читать далее...
На машине из Австрии домой: лишь в одной стране топливо было дороже, чем в Эстонии
Во время состоявшейся на второй неделе октября автомобильной поездки из Австрии в Эстонии выяснилось, что на большинстве располагающихся рядом с дорогой автозаправок топливо стоило меньше, чем в Эстонии. Только в Германии цены на горючее превышали эстонские. Читать далее...
На чаше весов судьба лис, куниц и шиншилл
Сегодня в парламенте пройдет первое чтение законопроекта о поправках к законам и защите животных и природы: в Эстонии может быть запрещено разведение и содержание зверей с целью получения только меха. Представленный в обход партий законопроект о запрете на пушные фермы, который уже дважды отклонялся на стадии первого чтения, и на этот раз может прожить недолго. Читать далее...
Прямой эфир и галерея 〉 Отборочные соревнования Bocuse d'Or: внимание всей кулинарной Европы приковано к Таллинну
Несмотря на коронакризис европейский отборочный тур «Золотого Бокюза» в Таллинне состоится. Самый престижный чемпионат поварского искусства проходит 15 и 16 ноября в таллиннском Saku Suurhall. Читать далее...
Займут ли первые места на Bocuse d'Or повара одного ресторана? Узнаем завтра вечером
Закончился первый день европейского отборочного тура Bocuse d'Or, проходящего в таллиннском Saku Suurhall. До подведения итогов еще далеко - завтра в игру вступят следующие восемь команд. Но прогнозы уже есть. Читать далее...
NYT: Алексея Навального могли отравить дважды
Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить дважды, пишет The New York Times, ссылаясь на анонимных представителей немецких спецслужб. Читать далее...
Министр иностранных дел Швеции: погружение к остову "Эстонии" возможно в случае необходимости
Новые погружения к затонувшему в 1994 году парому "Эстония" следует разрешить, если исследователи убеждены в необходимости такого шага, считает министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг. Читать далее...
Видео и фото 〉 Взрыв на заправке в Пайде. Спасатели поспешили на помощь
Сегодня около двух часов дня в Спасательный департамент поступило сообщение о том, что на заправке сети Olerex, расположенной в Пайде на Таллиннской улице, взорвался газовый гриль. Все заволокло дымом. Читать далее...
Департамент здоровья: введенные против коронавируса ограничения работают
По оценке Департамента здоровья, эстоноземельцы тщательно соблюдают правила, а введенные ограничения работают. Читать далее...
Хельме в интервью Deutsche Welle: санкции не сделают Россию демократической страной, а брак - это союз женщины и мужчины
Март Хельме, министр внутренних дел Эстонии, объяснил в интервью Deutsche Welle, кем он считает Путина, почему санкции Запада против России неэффективны и почему брак - это лишь союз между мужчиной и женщиной. Читать далее...
ВИДЕО 〉 Пешеход отпрыгнул в сторону за секунду до того, как на месте, где он шел, оказался автомобиль
В последние недели в Харьюмаа заметно выросло число ДТП с пострадавшими. Если в прошлом году за тот же период травмы в ДТП получили 40 человек, то в этом году уже 70. Читать далее...
Благодаря пожертвованиям пятилетний Павел получит необходимое и дорогостоящее лечение в Германии
Пятилетний Павел, которому требовалась финансовая помощь для лечения лимфомы в Германии, уже получает необходимую медицинскую помощь в клинике Дюссельдорфа и чувствует себя лучше. Читать далее...
Опровержение
В опубликованной 2 сентября 2020 года статье «Опасность рядом: BLRT скрывает нарушения закона?» (в новой редакции «Бывший сотрудник BLRT рассказал о нарушениях на предприятии») были приведены следующие неточные данные, и мы опровергаем эти заявления, внося правки 9 октября 2020. Читать далее...
Водолаз о гибели парома «Эстония»: с техникой того времени тела погибших можно было поднять со дна за неделю
Во второй спецпередаче о гибели парома «Эстония» приняли участие потерявшая трех близких людей Тийа Тийдо и глава Tuukritööde OÜ Кайдо Перемеэс. В каком состоянии сейчас находится остов, насколько опасна там работа водолазам? Какие ожидания относительно нового расследования? Учитывались ли когда-нибудь в соглашении о могильном покое интересы родственников погибших? Читать далее...
На бесплатных курсах эстонского от Академии МВД много свободных мест, но для поступления нужно подписать особый договор
Бесплатных курсов эстонского языка в Ида-Вирумаа очевидно не хватает - когда объявляется очередной набор, свободные места заканчиваются очень быстро, иногда за час, иногда даже за четверть часа. В то же время, на курсах, которые организует Академия МВД, свободные места есть. Но эти курсы рассчитаны только на тех, кто хочет получить эстонское гражданство. Поэтому для части русскоязычных жителей они не подходят, но, в то же время, пользуются популярностью и тех, кто недавно переехал жить в Эстонию. Читать далее...
Эстония подала заявку на антикоронавирусную вакцину для 300 000 человек
Эстония присоединяется к предварительному соглашению о закупке вакцины от COVID-19, которое будет заключено с производителем вакцины Janssen Pharmaceutica NV, и договором подает заявку на вакцину для 300 000 человек. Читать далее...