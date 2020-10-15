Картина дня: эстонское лекарство от коронавируса, уход Рыйваса из политики и запрет на ночную торговлю алкоголем

Тартуская фирма запатентовала лекарство от коронавируса

Изготовленные из клеток крови эстонцев, переболевших коронавирусом, нейтрализующие вирус антитела должны помочь как в лечении от Covid-19, так и в его профилактике. Читать далее...

Бывший премьер-министр Таави Рыйвас уходит из политики

Бывший премьер-министр, депутат Рийгикогу Таави Рыйвас в четверг сообщил в адресованном однопартийцам письме, что в конце года откажется от мандата в Рийгикогу и уйдет в предпринимательство. Читать далее...

Запрет на ночную торговлю алкоголем продлили еще на месяц

Сегодня правительство решило продлить общереспубликанский запрет на ночную торговлю алкоголем еще на один месяц, до 24 ноября. Читать далее...

Обязан ли работодатель платить работнику в самоизоляции?

В Трудовую инспекцию обратился работодатель, работник которого собирается провести школьные каникулы за границей и требует оплатить ему время нахождения в самоизоляции. Читать далее...

В Эстонии выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2018 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 33 дали положительный результат. Читать далее...

В России умерло рекордное число пациентов с Covid-19

В России за последние сутки выявлено 13 754 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 286 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Читать далее...

На машине из Австрии домой: лишь в одной стране топливо было дороже, чем в Эстонии

Во время состоявшейся на второй неделе октября автомобильной поездки из Австрии в Эстонии выяснилось, что на большинстве располагающихся рядом с дорогой автозаправок топливо стоило меньше, чем в Эстонии. Только в Германии цены на горючее превышали эстонские. Читать далее...

На чаше весов судьба лис, куниц и шиншилл

Сегодня в парламенте пройдет первое чтение законопроекта о поправках к законам и защите животных и природы: в Эстонии может быть запрещено разведение и содержание зверей с целью получения только меха. Представленный в обход партий законопроект о запрете на пушные фермы, который уже дважды отклонялся на стадии первого чтения, и на этот раз может прожить недолго. Читать далее...

Прямой эфир и галерея 〉 Отборочные соревнования Bocuse d'Or: внимание всей кулинарной Европы приковано к Таллинну

Несмотря на коронакризис европейский отборочный тур «Золотого Бокюза» в Таллинне состоится. Самый престижный чемпионат поварского искусства проходит 15 и 16 ноября в таллиннском Saku Suurhall. Читать далее...

Займут ли первые места на Bocuse d'Or повара одного ресторана? Узнаем завтра вечером

Закончился первый день европейского отборочного тура Bocuse d'Or, проходящего в таллиннском Saku Suurhall. До подведения итогов еще далеко - завтра в игру вступят следующие восемь команд. Но прогнозы уже есть. Читать далее...

NYT: Алексея Навального могли отравить дважды