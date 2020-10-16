Армяне и азербайджанцы: мы не туземцы, а древние и умные народы
- Неправда, что армяне и азербайджанцы не переносят друг друга
- Мудрее всего сейчас был бы сесть за стол переговоров
- Турция не слушается даже НАТО!
- Почему мы приветствуем турецкую провокацию в Карабахе?
Что думают о боях в Нагорном Карабахе эстонские азербайджанцы и армяне? Как карабахский конфликт отразился на жизни двух общин?
В студии Postimees встретились председатель Общества азербайджанской культуры Ниязи Гаджиев и председатель армянско-эстонского культурного общеcтва, член правления Армянского национального союза Эстонии Армен Андраникян.
Выдержки из беседы:
– Насколько карабахский конфликт отражается на жизни общин в Эстонии?
Ниязи Гаджиев: – Второй президент Армении Роберт Кочарян сказал, что армяне и азербайджанцы друг друга не переносят.
Не хочу, чтобы политики использовали наши общины в своих целях и своими неосторожными заявлениями разделяли общины. Имею ввиду выступление в Рийгикогу Урмаса Эспенберга (EKRE), который не проводит разницы между Азербайджаном и Турцией, террористами и выходцами из Африки.
У EKRE один из лозунгов так и гласит: «Увидишь черноголового - выходи за дверь!». А ведь армяне и азербайджанцы тоже черноголовые. Мы собираемся обсудить подобные словесные провокации на следующей неделе в парламенте.
Цель Азербайджана одна – выполнять резолюции ООН, призывающие освободить оккупированные территории.
– Насколько велико влияние Турции внутри этого конфликта?
Армен Андраникян: – Ниязи, вы как-то сегодня заметили, при чем тут Турция? Это интересное заявление. Турция, наоборот, провоцирует и объявляет о братстве турков и азербайджанцев. Как это Турция ни при чем? Она реально провоцирует войну! Она реально провоцируют второй геноцид 21 века! Это факт.
Ниязи Гаджиев: – Турция там есть, но... азербайджанцы и есть турки. Мы один народ, но два государства. Исторически мы неразделимы.
Армен Андраникян: – Только Иран – это ислам, а Армения – христианство.
Ниязи Гаджиев: – Всё оружие и снабжение сейчас идет через Иран, который не хочет дать азербайджанцам объединиться. Здесь нет религиозного подтекста. Это чисто территориальные претензии. Проблема в том, что армяне даже с предложением минской группы ОБСЕ не согласны.
Армен Андраникян: – Сомневаюсь насчет того, что Турция придет на защиту Эстонии.
Так почему же мы должны приветствовать турецкую провокацию в Карабахе, где подстрекают к резне? Это очень опасно. Мы можем только надеяться на то, что большие игроки не будут вовлечены в этот конфликт.
– Как остановить бои? Какой компромисс возможен? И возможен ли он вообще?
Например, геноцид армян. Давайте остановим кровопролитие и этнические чистки.
Ниязи Гаджиев: – Так это же Армения производит чистки! Самое главное – соблюдать призывы европейских и международных структур. Зря Армения поверила в миф о непобедимости своей армии.
Армен Андраникян: – Языку насилия здесь не место!
Ниязи Гаджиев: – Я родился и вырос в том самом регионе, где сейчас бушует конфликт и где народы раньше жили в мире и согласии.
Призываю эстонскую и армянскую молодежь жить дружно. Мы готовы принимать армян в нашем азербайджанском доме!
Армен Андраникян: – Уверен, что стремление к миру исключило бы насилие. Политикам, практикующим обратное, не должно быть места в современном мире.
Подробности в повторе!
- Что думают эстонские азербайджанцы и армяне о ситуации в Нагорном Карабахе? Возможен ли компромисс?
- Насколько карабахский конфликт отражается на жизни общин в Эстонии?
- Кто может остановить бои в непризнанной республике?
- Насколько велико влияние Турции и России внутри этого конфликта?