Армяне и азербайджанцы: мы не туземцы, а древние и умные народы

В студии Postimees встретились председатель Общества азербайджанской культуры Ниязи Гаджиев и председатель армянско-эстонского культурного общеcтва, член правления Армянского национального союза Эстонии Армен Андраникян.

Выдержки из беседы:

– Насколько карабахский конфликт отражается на жизни общин в Эстонии?

Ниязи Гаджиев: – Второй президент Армении Роберт Кочарян сказал, что армяне и азербайджанцы друг друга не переносят.

Это неправда, что армяне и азербайджанцы не переносят друг друга! Мы всегда жили вместе, у нас очень много общего. Вспомните хотя бы Муслима Магомаева и Арно Бабаджаняна! 18

Ниязи Гаджиев: мы против словесных провокаций! ФОТО: SANDER ILVEST/

Не хочу, чтобы политики использовали наши общины в своих целях и своими неосторожными заявлениями разделяли общины. Имею ввиду выступление в Рийгикогу Урмаса Эспенберга (EKRE), который не проводит разницы между Азербайджаном и Турцией, террористами и выходцами из Африки.

У EKRE один из лозунгов так и гласит: «Увидишь черноголового - выходи за дверь!». А ведь армяне и азербайджанцы тоже черноголовые. Мы собираемся обсудить подобные словесные провокации на следующей неделе в парламенте.

Цель Азербайджана одна – выполнять резолюции ООН, призывающие освободить оккупированные территории.

Армен Андраникян: стремление к миру исключило бы насилие ФОТО: SANDER ILVEST/

– Насколько велико влияние Турции внутри этого конфликта?

Армен Андраникян: – Ниязи, вы как-то сегодня заметили, при чем тут Турция? Это интересное заявление. Турция, наоборот, провоцирует и объявляет о братстве турков и азербайджанцев. Как это Турция ни при чем? Она реально провоцирует войну! Она реально провоцируют второй геноцид 21 века! Это факт.

Ниязи Гаджиев: – Турция там есть, но... азербайджанцы и есть турки. Мы один народ, но два государства. Исторически мы неразделимы.

Турция в данный момент – сдерживающий фактор, чтобы в Нагорный Карабах не вмешивались третьи страны - такие, как Иран, которые поддерживают Армению. 18

Армен Андраникян: – Только Иран – это ислам, а Армения – христианство.

Ниязи Гаджиев: – Всё оружие и снабжение сейчас идет через Иран, который не хочет дать азербайджанцам объединиться. Здесь нет религиозного подтекста. Это чисто территориальные претензии. Проблема в том, что армяне даже с предложением минской группы ОБСЕ не согласны.

Призываю Эстонию меньше спекулировать на теме Турции. В Европе стала модной туркофобия. Турция – член НАТО. Если завтра что-то случится с Эстонией, Турция первой придет на помощь. 18

Армен Андраникян: – Сомневаюсь насчет того, что Турция придет на защиту Эстонии.

Турция абсолютно не слушается своей же организации НАТО! Защитит ли она Эстонию – большой вопрос. 18

Так почему же мы должны приветствовать турецкую провокацию в Карабахе, где подстрекают к резне? Это очень опасно. Мы можем только надеяться на то, что большие игроки не будут вовлечены в этот конфликт.

– Как остановить бои? Какой компромисс возможен? И возможен ли он вообще?

Армен Андраникян: – Давайте держаться за любую возможность перемирия! Нужно оставить ненависть друг к другу. На почве ненависти совершаются настоящие преступления друг против друга. 18

Например, геноцид армян. Давайте остановим кровопролитие и этнические чистки.

Ниязи Гаджиев: – Так это же Армения производит чистки! Самое главное – соблюдать призывы европейских и международных структур. Зря Армения поверила в миф о непобедимости своей армии.

Армен Андраникян: – Языку насилия здесь не место!

Ниязи Гаджиев: – Я родился и вырос в том самом регионе, где сейчас бушует конфликт и где народы раньше жили в мире и согласии.

Оставьте армянам и азербайджанцам право самим решать свою судьбу. Это не какие-то туземцы, а древние и умные народы. Мы хотим, чтобы не вмешивались внешние силы. 18

Призываю эстонскую и армянскую молодежь жить дружно. Мы готовы принимать армян в нашем азербайджанском доме!

Армен Андраникян: – Уверен, что стремление к миру исключило бы насилие. Политикам, практикующим обратное, не должно быть места в современном мире.

Мудрее всего было сейчас сесть за стол переговоров и разрешить проблемы. 18

Подробности в повторе!

Студия Postimees: как карабахский конфликт отразился на жизни общин? ФОТО: SANDER ILVEST/

Что думают эстонские азербайджанцы и армяне о ситуации в Нагорном Карабахе? Возможен ли компромисс?

Насколько карабахский конфликт отражается на жизни общин в Эстонии?

Кто может остановить бои в непризнанной республике?

Насколько велико влияние Турции и России внутри этого конфликта?