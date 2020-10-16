Пт, 16.10.2020
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Светлана Скребнева
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Студия Postimees: как карабахский конфликт отразился на жизни общин?
14:30

Ниязи Гаджиев и Армен Андраникян

ФОТО: Pm

Что думают о боях в Нагорном Карабахе эстонские азербайджанцы и армяне? Как карабахский конфликт отразился на жизни двух общин?

В студии Postimees встретятся председатель Азербайджанского культурного центра Ниязи Гаджиев и председатель армянско-эстонского культурного общеcтва, член правления Армянского национального союза Эстонии Армен Андраникян.

Смотрите прямой эфир в 14:30!

  • Что думают эстонские азербайджанцы и армяне о ситуации в Нагорном Карабахе? Возможен ли компромисс? 
  • Насколько карабахский конфликт отражается на жизни общин в Эстонии?
  • Кто может остановить бои в непризнанной республике?
  • Насколько велико влияние Турции и России внутри этого конфликта?

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