Студия Postimees: как карабахский конфликт отразился на жизни общин?
Что думают о боях в Нагорном Карабахе эстонские азербайджанцы и армяне? Как карабахский конфликт отразился на жизни двух общин?
В студии Postimees встретятся председатель Азербайджанского культурного центра Ниязи Гаджиев и председатель армянско-эстонского культурного общеcтва, член правления Армянского национального союза Эстонии Армен Андраникян.
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- Что думают эстонские азербайджанцы и армяне о ситуации в Нагорном Карабахе? Возможен ли компромисс?
- Насколько карабахский конфликт отражается на жизни общин в Эстонии?
- Кто может остановить бои в непризнанной республике?
- Насколько велико влияние Турции и России внутри этого конфликта?