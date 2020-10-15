Видео и фото ⟩ Взрыв на заправке в Пайде. Спасатели поспешили на помощь

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Марис Мооритс, насколько спасателям известно, случившееся прямой угрозы для заправочной станции не представляло, никто из работников не пострадал. «Но, поскольку речь идет о заправке, в Пайде отреагировали всеми силами», - утончила она.

Это означает, что на место были отправлены несколько экипажей спасателей. Кроме спасателей на место происшествия прибыли полиция и скорая помощь, то есть на какой-то момент Пайде накрыло воем сирен. Сигнал тревоги включился и на самой заправочной станции.

Спасатели проверили газовое оборудование и провентилировали помещение. Посетителей попросили на всякий случай уйти до тех пор, пока не появится уверенность в том, что все в порядке.

Новых клиентов на место не пускала полиция.