Чт, 15.10.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
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  • Взрыв на заправке в Пайде. Спасатели поспешили на помощь

Видео и фото ⟩ Взрыв на заправке в Пайде. Спасатели поспешили на помощь

Сегодня около двух часов дня в Спасательный департамент поступило сообщение о том, что на заправке сети Olerex, расположенной в Пайде на Таллиннской улице, взорвался газовый гриль. Все заволокло дымом, пишет Järve Teataja.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Марис Мооритс, насколько спасателям известно, случившееся прямой угрозы для заправочной станции не представляло, никто из работников не пострадал. «Но, поскольку речь идет о заправке, в Пайде отреагировали всеми силами», - утончила она.

Это означает, что на место были отправлены несколько экипажей спасателей. Кроме спасателей на место происшествия прибыли полиция и скорая помощь, то есть на какой-то момент Пайде накрыло воем сирен. Сигнал тревоги включился и на самой заправочной станции.

Спасатели проверили газовое оборудование и провентилировали помещение. Посетителей попросили на всякий случай уйти до тех пор, пока не появится уверенность в том, что все в порядке.

Новых клиентов на место не пускала полиция.

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