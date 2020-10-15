Опровержение

В опубликованной 2 сентября 2020 года статье «Опасность рядом: BLRT скрывает нарушения закона?» (в новой редакции «Бывший сотрудник BLRT рассказал о нарушениях на предприятии») были приведены следующие неточные данные, и мы опровергаем эти заявления, внося правки 9 октября 2020: