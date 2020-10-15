Опровержение

В опубликованной 2 сентября 2020 года статье «Опасность рядом: BLRT скрывает нарушения закона?» (в новой редакции «Бывший сотрудник BLRT рассказал о нарушениях на предприятии») были приведены следующие неточные данные, и мы опровергаем эти заявления, внося правки 9 октября 2020:
- на судоверфи Tallinn Shipyard OÜ корпуса судов очищаются сухим песком (неверное изложение факта);
- в хороший день вы можете лежать на пляже и даже не замечать, как на вас и в ваших легких оседает пыль (неверное изложение факта);
- содержание свинца в пробах сточных вод превысило в мае 2018 года норму в 7857 раз (неверное изложение факта);
- данные в диаграммах о предельно допустимом содержании свинца в пробах воды (неверное изложение факта).
Также в статью внесены уточнения:
- Струйная очистка с использованием абразивов представляет риск для здоровья людей, поэтому работники должны быть хорошо экипированы. По словам директора по качеству BLRT Сергея Савельева, на BLRT данный метод очистки используется с 2006 года.
- отходы пескоструйной деятельности – грит, старая краска, частицы металла - не проходят через фильтрацию и с дождевой водой через прямые выпуски попадают в море.
Приносим извинения за допущенные неточности.