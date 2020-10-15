В рамках фестиваля 9Ѣ FEST состоятся лекции, посвященные Ивану Крузенштерну и Александру Невскому

«Уже в начале XVIII века святой князь Александр Невский становится одним из значимых символов новой империи. Это находит отражение не только в специально подготовленном изменении иконографического канона, в перенесении мощей князя в новую столицу Санкт-Петербург, но и в формировании особого статуса этого святого на территориях, завоеванных в ходе Северной войны, - отметила Сморжевских-Смирнова. - В XIX веке в Эстляндии и Лифляндии во имя св. Александра Невского освящается множество православных храмов и часовен, которые строятся повсеместно в период массового перехода местного населения в православие, а кульминацией этого процесса становится строительство в Таллине собора Александра Невского. К изображению Александра Невского и знаковым идеологическим интерпретациям его образа обращаются в XIX веке выдающиеся балтийские художники, выполняя в том числе, и императорские заказы для украшения интерьеров Кремля».