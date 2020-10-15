В рамках фестиваля 9Ѣ FEST состоятся лекции, посвященные Ивану Крузенштерну и Александру Невскому

24 октября в рамках проходящего в Таллинне Городского фестиваля русской культуры 9Ѣ FEST состоятся онлайн-лекции, посвященные личностям, оставившим свой след в истории Таллинна – нашему соотечественнику, русскому мореплавателю адмиралу Ивану Крузенштерну, а также полководцу и святому Русской православной церкви Александру Невскому.
В 13.00 начнется лекция историка культуры, PhD, Марии Сморжевских-Смирновой «Князь Александр Невский в имперском строительстве Остзейского края», в ходе которой речь пойдет о формировании и репрезентациях образа святого князя в сакральном и светском пространстве Остзейского края.
«Уже в начале XVIII века святой князь Александр Невский становится одним из значимых символов новой империи. Это находит отражение не только в специально подготовленном изменении иконографического канона, в перенесении мощей князя в новую столицу Санкт-Петербург, но и в формировании особого статуса этого святого на территориях, завоеванных в ходе Северной войны, - отметила Сморжевских-Смирнова. - В XIX веке в Эстляндии и Лифляндии во имя св. Александра Невского освящается множество православных храмов и часовен, которые строятся повсеместно в период массового перехода местного населения в православие, а кульминацией этого процесса становится строительство в Таллине собора Александра Невского. К изображению Александра Невского и знаковым идеологическим интерпретациям его образа обращаются в XIX веке выдающиеся балтийские художники, выполняя в том числе, и императорские заказы для украшения интерьеров Кремля».
В 15.00 Александр Владимирович Прищепов, профессор Университета Копенгагена, потомок Ивана Федоровича Крузенштерна проведет лекцию-интервью «Международная семья Крузенштернов: сохранение памяти об Иване Федоровиче Крузенштерне».
Лекционная программа городского фестиваля русской культуры 9Ѣ будет транслироваться через Zoom. Требуется предварительная регистрация. Не позднее чем за час до начала лекции все участники получат по электронной почте прямую ссылку на трансляцию.
С другими проходящими в рамках фестиваля мероприятиями можно ознакомиться на сайте: https://www.tallinn.ee/rus/9fest/Programma-3.
Городской Фестиваль русской культуры 9Ѣ FEST проводится городом Таллинн уже в четвертый раз. Фестиваль завершится 25 октября.