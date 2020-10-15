Истории разоблачений: нелепая ложь о страховании, выдуманная жителями Эстонии для сокрытия правды

Несмотря на то, что при страховой экспертизе подобный обман всегда раскрывается и в худшем случае богатые фантазии и ложь даже можно квалифицировать как мошенничество, все же находятся креативные писатели, которые, предоставив ложную информацию, ожидают от страховой компании возмещения убытков. Специалисты по урегулированию убытков Seesam Kindlustus приводят несколько примечательных случаев, когда жители Эстонии пытались замаскировать неудобную правду.

Руководитель отдела имущественного страхования Кристель Коби вспоминает случай, когда на экспертизу поступил ноутбук, поврежденный, как утверждалось, водой. «Однако наши эксперты обнаружили в клавиатуре компьютера некую липкую субстанцию, которая при последующем детальном исследовании оказалась ромом с колой. Поскольку для нас и в случае с водой, и в случае с ромом-колой речь идет о причинении ущерба при заливе, то убытки были возмещены, то есть, владельцу компьютера вообще не нужно было называть ром водой», — рассказала Коби о красочном эпизоде времен весеннего периода домашних офисов.

В разнообразной работе специалистов по урегулированию убытков большим преимуществом являются широкий кругозор и интересные увлечения. По словам страховщика, на след одного из лгунов удалось выйти лишь потому, что эксперт страховой компании был по совместительству любителем охоты. «Однажды в январе к нам поступило ходатайство о возмещении убытков, причиненных автомобилю при столкновении с косулей. Согласно описанию клиента, в появлении части повреждений были повинны рога дикого животного. Специалист по урегулированию убытков изучил детали ходатайства и лишь покачал головой: в аварии никоим образом не мог участвовать самец косули. А именно: еще в ноябре эти животные начинают сбрасывать рога, и к январю на голове у косули уже определенно нет рогов. Правда заключалась в том, что авария с косулей действительно произошла, но клиент надеялся за счет истории о рогах отремонтировать и более давние повреждения», — заключил эксперт.

Также представителям Seesam вспоминается случай, когда, по словам одного застрахованного, принесенная ветром ветка дерева нечаянно разбила окно. «К сожалению, очевидцы происшествия упустили из виду, что разбито было лишь внутреннее оконное стекло», — вспоминает Коби. В итоге мужчина признался, что не планировал лгать умышленно, а лишь постыдился правды. Как оказалось, оконное стекло пострадало во время игры его сыновей, когда состязания по борьбе приобрели слишком стремительный оборот.

Один из последних случаев касается умных домашних помощников людей — роботов-пылесосов. Как утверждалось, робот-помощник как раз мыл полы, когда на него вдруг опрокинулась ваза с цветами, и вылившаяся из нее вода привела к поломке устройства. «Эксперт же ремонтной мастерской подтвердил, что прибор сильно пахнет, и источником причиненного ущерба является моча домашнего животного», — рассказала Коби.

«В своей работе мы видим, что даже если человек не планирует обманывать и для этого нет очевидных причин, то это все же делают, поскольку стыдятся реальной причины. Мы призываем людей при первой же возможности уведомлять своего страховщика, что бы ни случилось. Максимально подробное и точное описание события поможет сэкономить время и нам, и самим людям, чтобы быстрее было принято решение о возмещении убытков, и проблема была разрешена. Любая же ложь может затянуть процесс урегулирования убытков», — поделилась советом представительница Seesam.

Если при несчастном случае пострадал человек, в нём участвовало животное или был причинен ущерб имуществу какого-либо другого лица (например, дорожному знаку или забору), то об этом следует незамедлительно уведомить полицию.