Повторное использование одноразовой маски может вызвать у человека различные заболевания

По словам сестры инфекционного контроля Ляэне-Таллиннской центральной больницы Людмилы Линник, если коронавирус остается на маске до 72 часов, то бактерии могут оставаться на ней несколько месяцев и вызывать другие заболевания. "Например, синегнойная палочка (pseudomonas aeruginosa), которая очень любит влажность, метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA), который может быть на наших руках и распространяться через контакт, если руки не мыть или не обрабатывать антисептиком", - перечислила она.