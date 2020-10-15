Чт, 15.10.2020
Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Людмила Рождественская
Людмила Рождественская
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Повторное использование одноразовой маски может вызвать у человека различные заболевания
1

Повторное использование одноразовой маски может вызвать у человека различные заболевания

Медицинская маска. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero VabamÄgi/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Одноразовые маски можно надевать только один раз, после использования в них накапливаются микробы, плесень и грибки, которые могут вызвать у человека разные заболевания, пишет Rus.ERR.

Зачастую использованные одноразовые маски кладут в карман до следующего раза. Учитывая стоимость одноразовых масок, такое поведение можно понять, ведь после поездки в автобусе маска выглядит чистой.

По словам сестры инфекционного контроля Ляэне-Таллиннской центральной больницы Людмилы Линник, если коронавирус остается на маске до 72 часов, то бактерии могут оставаться на ней несколько месяцев и вызывать другие заболевания. "Например, синегнойная палочка (pseudomonas aeruginosa), которая очень любит влажность, метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA), который может быть на наших руках и распространяться через контакт, если руки не мыть или не обрабатывать антисептиком", - перечислила она.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

1

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back