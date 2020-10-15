Аас: правительство достигло консенсуса в вопросе предоставления Nordica госпомощи

Аас добавил, что кабинет правительства продолжит обсуждение законопроекта, в соответствии с которым в него внесут уточнения. «Надеюсь, что еще на этой неделе пройдет дополнительное заседание правительства, где примут решение выделить деньги — всего 30 млн евро», - сказал Аас.

Совокупная сумма помощи состоит из увеличения акционерного капитала Nordica на 22 млн евро и предоставления компании кредита на 8 млн евро с субсидированной процентной ставкой. Европейская комиссия в августе этого года одобрила предоставление госпомощи.

Министр финансов Мартин Хельме отметил со своей стороны, что решение о финансировании Nordica уже давно витало в воздухе, прежде всего из-за спора с владеющей 49 процентами Regional Jet авиакомпанией Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Он пояснил, что в споре звучали противоположные требования, но теперь достигнута ясность и с LOT пришли к принципиальному компромиссу.

«Не мы выкупаем поляков, а поляки заплатят нам 1,7 млн евро в соответствии с соглашением, это устраивающая нас позиция», - сказал министр.

Кроме того, по словам Хельме, совет Nordica, прежде чем правительство примет окончательное решение, должен будет одобрить новые бизнес-план компании. «Правительство не может дать денег на бизнес-план, который пока формально не зафиксирован», - добавил он.

Хельме также подчеркнул, что если бы правительство не приняло принципиально одобряющего решения, Nordica и многие другие напрямую связанные с ней предприятия обанкротились бы.

«И, к сожалению, этот банкрот не означал бы, что мы смогли бы умыть руки и сказать, что обошлись нулевой тратой денег, из этого возникли бы дальнейшие споры и требования, которые нам бы в любом случае пришлось покрыть на средства налогоплательщика», - сказал он.

По мнению Хельме, в подобной ситуации разумно было бы поддерживать продолжение авиарейсов из Эстонии на коммерческой базе таким образом, чтобы поддержка Nordica была вливанием капитала, а не безвозвратной помощью.

«В какой-то момент мы или сможем зарабатывать на этом — кто-то верит в это, а кто-то нет — или, если компания реорганизована, мы сможем ее приватизировать, то есть вернуть свои деньги другим путем», - отметил Хельме.

Наряду со спором между Regional Jet и LOT будущему Nordica может угрожать принятое в сентябре решение Харьюского уездного суда, согласно которому Nordica и Transpordi Varahaldus должны выплатить работникам обанкротившегося Estonian Air неуплаченную в 2015 году зарплату, то есть Nordica является правопреемником долгов Estonian Air.

Аас сказал в четверг, что решение суда обжаловано и, по словам адвокатов Nordica и Regional Jet, оно недостаточно обосновано.

«По словам адвокатов, вероятность успеха очень высока», - сказал Аас и добавил, что не будет подробнее комментировать решения суда, поскольку процесс еще только продолжается.

Согласно обсуждавшемуся на заседании правительства в четверг законопроекту, после заключения предварительного договора с LOT о приобретении 49-процентной доли в Regional Jet OÜ Ааса уполномочили бы принять решение об увеличении акционерного капитала Nordica на 22 млн евро, сообщила пресс-служба правительства.

Кроме того, Nordica и Kredex приступили бы к переговорам о заключении договора по кредиту на оборотный капитал на сумму 8 млн евро со сроком до 31 декабря 2026 года.

Nordica разработала на ближайшие годы план деятельности, предусматривающий регулярные рейсы, создание независимой коммерческой платформы, участие во внутригосударственных и зарубежных конкурсах, выполнение чартерных рейсов и оказание прочих авиационных услуг.