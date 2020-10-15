В Кремле назвали "сознательным недружественным шагом" санкции ЕС по делу Навального

Песков назвал санкции ЕС "сознательным недружественным шагом", а в выборе попавших в черный список лиц, по мнению Кремля, нет никакой логики. "Печальная сторона этого вопроса в том, что никакая логика в подобном решении не просматривается. Это как раз и является отягчающими обстоятельствами решения", - проводил слова пресс-секретаря РБК.

Отвечая на вопрос, действительно ли в администрации президента создана группа по дискредитации Навального, Песков сказал, что "это не так". В целом, по его словам, "решение поставить отношения между Евросоюзом и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некой оппозиции, конечно, ничего кроме сожаления не вызывает" (цитата по "Медузе").

Песков не стал отвечать, считает ли он, что санкции введены в первую очередь из-за фигуры Навального, а не из-за применения химического оружия, как говорится в документе ЕС. "Это надо спрашивать у Евросоюза", - сказал он.

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, включенный в санкционный список ЕС, в разговоре с изданием "Подъём" сообщил, что для него это уже четвертый подобный список, "поэтому я даже напрягаться не хочу, чтобы понимание какое-то получать [о причинах введения ограничений]".

ЕС ввел санкции против главы управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, полпреда президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, главы ФСБ Александра Бортникова, заместителей министра обороны Павла Попова и Алексея Криворучко, а также против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).