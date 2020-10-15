Видео ⟩ Пешеход отпрыгнул в сторону за секунду до того, как на месте, где он шел, оказался автомобиль
В последние недели в Харьюмаа заметно выросло число ДТП с пострадавшими. Если в прошлом году за тот же период травмы в ДТП получили 40 человек, то в этом году уже 70.
Выросло число несчастных случаев с участием пешеходов и столкновений транспортных средств, а также падений велосипедистов.
- Во время движения будьте внимательны, перед совершением маневра убедитесь в его безопасности.
- На пешеходный переход выезжайте, только когда убедились, что уступать дорогу никому не нужно.
- Пешеход должен обеспечить свою заметность на дороге с помощью одежды и светоотражателя.
- Если вы пешеход, то прежде чем переходить дорогу, убедитесь, что водители вас заметили и уступают дорогу.
Опубликованная полицейскими видеоподборка ДТП носит иллюстративный характер, данные аварии не случались в последнее время.
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