Эстония выделит 100 000 евро на улучшение гуманитарной обстановки в Нагорном Карабахе

Глава МИД Урмас Рейнсалу в четверг предложил правительству выделить из резервного фонда правительства 100 000 евро в пользу Международного комитета Красного креста на улучшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, правительство дало согласие.
«Гуманитарная обстановка в Нагорном Карабахе по обе стороны линии фронта находится на краю гуманитарного кризиса, поэтому мы не можем оставаться простыми наблюдателями, - сказал Рейнсалу. - Я предложил правительству выделить 100 000 евро на улучшение гуманитарной обстановки в Нагорном Карабахе, и правительство поддержало его».
Министр подчеркнул необходимость мирного урегулирования конфликта. «мы призываем стороны прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и разрешить конфликт мирным путем. Третьи страны должны воздерживаться от любых вмешательств, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации», - сказал Рейнсалу.
По словам министра, Эстония поддерживает переговорный процесс, которым руководят сопредседатели Минской группы ОБСЕ, и готова при необходимости поднять вопрос о Нагорном Карабахе в Совете безопасности ООН.
По состоянию на 14 октября в карабахском конфликте погибло около 80 гражданских лиц. Кроме того, по обе стороны линии фронта уничтожено и повреждено множество гражданских объектов и гражданской инфраструктуры.