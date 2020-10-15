Чт, 15.10.2020
Правительство демонстрирует шоу под названием "народ выберет будущее", спрашивая людей, какие решения должно принять правительство. Светлана Скребнева
Светлана Скребнева
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  • Эстония
  • Эстония выделит 100 000 евро на улучшение гуманитарной обстановки в Нагорном Карабахе
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Эстония выделит 100 000 евро на улучшение гуманитарной обстановки в Нагорном Карабахе

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Sander Ilvest

Глава МИД Урмас Рейнсалу в четверг предложил правительству выделить из резервного фонда правительства 100 000 евро в пользу Международного комитета Красного креста на улучшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, правительство дало согласие.

«Гуманитарная обстановка в Нагорном Карабахе по обе стороны линии фронта находится на краю гуманитарного кризиса, поэтому мы не можем оставаться простыми наблюдателями, - сказал Рейнсалу. - Я предложил правительству выделить 100 000 евро на улучшение гуманитарной обстановки в Нагорном Карабахе, и правительство поддержало его».

Министр подчеркнул необходимость мирного урегулирования конфликта. «мы призываем стороны прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и разрешить конфликт мирным путем. Третьи страны должны воздерживаться от любых вмешательств, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации», - сказал Рейнсалу.

По словам министра, Эстония поддерживает переговорный процесс, которым руководят сопредседатели Минской группы ОБСЕ, и готова при необходимости поднять вопрос о Нагорном Карабахе в Совете безопасности ООН.

По состоянию на 14 октября в карабахском конфликте погибло около 80 гражданских лиц. Кроме того, по обе стороны линии фронта уничтожено и повреждено множество гражданских объектов и гражданской инфраструктуры.

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