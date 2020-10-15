Водолаз: паром «Эстония» - как ящик Пандоры

Во второй спецпередаче о гибели парома «Эстония» приняли участие потерявшая трех близких людей Тийа Тийдо и глава Tuukritööde OÜ Кайдо Перемеэс. В каком состоянии сейчас находится остов, насколько опасна там работа водолазам? Какие ожидания относительно нового расследования? Учитывались ли когда-нибудь в соглашении о могильном покое интересы родственников погибших?
- Тийа Тийдо, вы потеряли близких в ту трагическую ночь?
- Тийа Тийдо: Я потеряла свою младшую дочь, которой было 19 лет, ее парня и мужа старшей дочери: он был отцом двух маленьких мальчиков, трех и восьми лет. Моей семье пришлось пережить гибель ребенка, но моя старшая дочка потеряла и сестру, и мужа, а сыновья лишились отца. Прийти сегодня сюда мне был нелегко, я согласилась благодаря поддержке дочери и внуков. Также я буду представлять здесь тех товарищей по несчастью, у которых не было здоровья и душевных сил прийти или которые, может быть, уже на небе.
- Некоторые считают, что новое расследование и документальный фильм не нужны, поскольку они разбередят старые раны. Что вы им ответите?
Тийа Тийдо: В течение этих лет велось много разговоров, но и многие вопросы остались без ответов. Постоянно на повестке дня появляются новые обстоятельства, которые указывают на то, что имел место сговор, но главное упускается из виду и ищут причины, чтобы не фокусироваться на очевидной доказательной базе. А она на дне моря. Я говорю о пароме. Создавались различные комиссии и проводились расследования, но все всегда упор был на то, что финальный отчет верен.
- Во второй серии документального фильма речь шла о том, почему погибших и само судно так и не подняли с морского дна. Водолазы Rocwater, которые спускались к остову спустя два месяца после катастрофы говорили, что поднять погибших было нетрудно. Было ли для вас в этой серии что-нибудь удивительное?
- Кайдо Перемеэс: Нет, на самом деле ничего удивительного. Первая эмоция была такова, что мне особо нечего добавить, люди Rockwater обо всем очень хорошо рассказали.
- Один водолаз сказал, что потребовалась бы всего пара часов, чтобы поднять не всех погибших, но хотя бы часть.
- Кайдо Перемеэс: Вероятно, он имел в виду, что за смену они видели очень много трупов. Они обнаружили там 125 человек. С техникой того времени они бы справились за неделю. Это точно.
- Вы поднимали трупы людей со дна моря, например, когда произошло крушение вертолета Copterline. Водолазы Rockwater сказали, что эмоционально для им было труднее, что они оставили тела на дне, хотя могли их поднять.
- Перемеэс: Ну, в тот момент, конечно, да. Когда ты уже рядом и уйти, ну, это… (пауза), да, точно так, как они сказали.
- Тийа Тийдо: Увиденное очень сильно потрясло меня, потому что я своими глазами не видела и ушами не слышала разговор водолазов о том, что в тот момент это было таким простым решением, - поскольку родственникам говорили совершенно другое. Естественно, это очень больно и обидно, что с нами так поступили, позволив нам столько лет жить с болью потери, не дав возможности пройти обычный процесс скорби, когда человек может похоронить родственника и ходить к нему на могилу. Это с нами сделали. И, по увиденному вчера, я могу сделать только один вывод о комиссии по этике: эта комиссия была нужна в качестве щита, чтобы объяснить, почему не нужно исследовать основной объект – судно (в Швеции была создана комиссия по этике, которая рекомендовала оставить останки судна и погибших на дне моря – ред.)
- Какую тогда задачу поставили перед водолазами фирмы Rocwater?
Перемеэс: перед ними поставили задачу зайти на все палубы. Водолазы прорезали ходы на разные палубы и под автомобильной палубой, изучали, но они не спускались очень глубоко, поскольку штанги имеют определенную длину. Я не могу спуститься так, что с одной стороны зайду и пройду все судно, длина шланга - 30-40, максимум 50 метров. Им дали весьма специфические указания, водолазы сами ничего не придумывали - мол, пойду посмотрю другое помещение. Это происходило так: пойди, найди мне помещение номер такой-то, теперь открой дверь, покажи тут, покажи там, хватит, иди в другое место. Они сами в этом коротком резюме говорят, что поставленные задачи они понимали так, что должны помочь шведской администрации понять разумность поднятия тел погибших. Во время этого спуска они нашли 125 погибших, к которым тогда они могли по сути легко подойти, они были рядом с ними и смогли их пересчитать. По сравнению с общими цифрами, это, конечно, малая часть, но, конечно, если бы они начали работать и если бы перед ними поставили такую задачу, то на тот момент намного больше погибших удалось бы поднять.
- Правительство выразило желание начать новое расследование, но объемы его неизвестны. Министр внутренних дел также говорил о поднятии останков погибших и что нужно обыскать все каюты и автомобильную палубу. Это сейчас осуществимо?
- Перемеэс: что касается этой глубины и останков, то, да, все осуществимо, но если вы спрашиваете, во что это выльется, это другое дело. Ну, теоретически, даже если обломки целиком поднимут на поверхность, очистят, спокойно все раскопают, 100 процентов людей все равно найти не удастся, такого никогда не было, всегда остается кто-то, кто пропал где-то в море. Есть же такие операции, когда сами обломки не поднимают, но достают, оттаскивают куда-то на мелководье, обыскивают и потом снова отправляют на глубину.
- Если мы оставим в покое деньги, в случае «Эстонии» это осуществимо?
Перемеэс: две крупнейшие в мире голландские корпорации, конечно, справились бы с этим. Я не тот человек, который может сказать, нужно ли это делать, но технически это возможно. Я представляю, что это предполагает, что даже если не поднимать паром, его нужно перевернуть - если ты хочешь быть уверенным, что обыскал все помещения. Уже тогда в своем отчете они водолазы написали, что кормовая часть заполнена илом. Судно настолько тяжелое, что через окна и все щели и пробоины ил вдавливается внутрь, по состоянию на сегодня, это могут быть метры. Кроме того, тела погибших сейчас - скажем так - могут не являться одним целым. Нужно сделать все нормально и правильно, это как уголовное расследование, экак ящик Пандоры - в том смысле, если мы начнет это постепенно разбирать.
- Сейчас министр внутренних дел сказал, что поднимать судно не будут. Судно находится в том состоянии, чтобы водолазы могли в него безопасно войти?
Перемеэс: в какой-то степени, конечно, можно. Тут дьявол кроется в деталях, что очень маленькая вариация в заданиях может изменить задачу радикально. Какова цель? Мы хотим получить полный или частичный ответ? Если мы хотим просто осмотреть автомобильную палубу, как там расположены машины, то отправлять туда людей не обязательно: сейчас есть маленькие роботы, которые могут туда зайти. В случае роботов будет только финансовая потеря, нет угрозы, что там еще кто-то погибнет. Все зависит оттого, какова задача. Хотим ли мы узнать, из-за чего возникла эта пробоина, или мы хотим выяснить, как это судно поднять - или как вытащить останки погибших?
- Хотите ли вы, как человек, потерявший близких в этой трагедии, чтобы сейчас расследование было продолжено?
- Тийа Тийдо: В первую очередь, я хотела бы сказать, что теперь Эстония имеет достаточные авторитет и власть, чтобы занять ведущую позицию в этом вопросе. Мне кажется, это неправильно, что до сих пор всем руководила Швеция. Если взять соотношение численности населения Эстонии к количеству погибших, то Эстония потеряла в четыре раза больше. Безусловно, я хочу, чтобы спустя 26 лет всеми вопросами, которые остались без ответа, а также версиями серьезно занялись. Эмоционально я сказала бы, что этого заслуживают погибшие, их непрожитые жизни, их близкие. В контексте родственников я бы отдельно выделила детей и теперь уже внуков погибших, которые столкнулись с такой бедой. Но что мы, близкие, имеем в настоящий момент? С таким большим количеством вопросов, на которые нет ответов, мы имеем финальный отчет и лист бумаги, где лаконично сказано, что судно погибло в Балтийском море. Как будто идет какая-то серьезная война. Сможем ли мы однажды добиться того, что картина произошедшего станет ясной и у нас не будет вопросов?