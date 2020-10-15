Водолаз: паром «Эстония» - как ящик Пандоры

- Тийа Тийдо, вы потеряли близких в ту трагическую ночь?

- Тийа Тийдо: Я потеряла свою младшую дочь, которой было 19 лет, ее парня и мужа старшей дочери: он был отцом двух маленьких мальчиков, трех и восьми лет. Моей семье пришлось пережить гибель ребенка, но моя старшая дочка потеряла и сестру, и мужа, а сыновья лишились отца. Прийти сегодня сюда мне был нелегко, я согласилась благодаря поддержке дочери и внуков. Также я буду представлять здесь тех товарищей по несчастью, у которых не было здоровья и душевных сил прийти или которые, может быть, уже на небе.

- Некоторые считают, что новое расследование и документальный фильм не нужны, поскольку они разбередят старые раны. Что вы им ответите?

Тийа Тийдо: В течение этих лет велось много разговоров, но и многие вопросы остались без ответов. Постоянно на повестке дня появляются новые обстоятельства, которые указывают на то, что имел место сговор, но главное упускается из виду и ищут причины, чтобы не фокусироваться на очевидной доказательной базе. А она на дне моря. Я говорю о пароме. Создавались различные комиссии и проводились расследования, но все всегда упор был на то, что финальный отчет верен.

- Во второй серии документального фильма речь шла о том, почему погибших и само судно так и не подняли с морского дна. Водолазы Rocwater, которые спускались к остову спустя два месяца после катастрофы говорили, что поднять погибших было нетрудно. Было ли для вас в этой серии что-нибудь удивительное?

- Кайдо Перемеэс: Нет, на самом деле ничего удивительного. Первая эмоция была такова, что мне особо нечего добавить, люди Rockwater обо всем очень хорошо рассказали.

- Один водолаз сказал, что потребовалась бы всего пара часов, чтобы поднять не всех погибших, но хотя бы часть.

- Кайдо Перемеэс: Вероятно, он имел в виду, что за смену они видели очень много трупов. Они обнаружили там 125 человек. С техникой того времени они бы справились за неделю. Это точно.

- Вы поднимали трупы людей со дна моря, например, когда произошло крушение вертолета Copterline. Водолазы Rockwater сказали, что эмоционально для им было труднее, что они оставили тела на дне, хотя могли их поднять.

- Перемеэс: Ну, в тот момент, конечно, да. Когда ты уже рядом и уйти, ну, это… (пауза), да, точно так, как они сказали.