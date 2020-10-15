Бдительный человек помог полиции задержать пьяного водителя грузовика

Вчера в 12.30 к полицейскому патрулю в Пярну подошел человек, по словам которого, он только что увидел на перекрестке Таллиннского шоссе грузовик с подозрительной манерой вождения, водитель которого, возможно, был нетрезв. Патруль начал искать соответствующую описанию машину, и задержал грузовик на шоссе Пярну-Лихула.

Полиция установила степень алкогольного опьянения 66-летнего мужчины, который управлял грузовиком, и задержала его в качестве подозреваемого. В отношении этого человека было возбуждено уголовное дело, и сегодня он был приговорен к десяти месяцам лишения свободы в порядке ускоренного производства, но этот приговор не будет исполнен, если мужчина не совершит еще одно умышленное преступление в течение двух лет. В качестве дополнительного наказания у мужчины забрали право управлять автомобилем на три месяца.

Старший патрульной смены Пярнуского отделения полиции Альвар Вилль рад, что человек сразу сообщил полиции о своем подозрении. «Большое-большое спасибо, благодаря ему мы быстро поймали опасного участника дорожного движения», - сказал Вилль.

В этом году полиция задержала 5347 пьяных водителей.

Решение суда еще не вступило в силу.