Смотрите сегодня с комментарием на русском: тартуский Välk 494 принимает HC Vipers

Портал Rus.Postimees продолжает радовать болельщиков прямыми трансляциями матчей хоккейной лиги Coolbet. В субботу, 17 октября, в 17.00 состоится игра между действующим чемпионом Välk 494 и командой HC Vipers.
Портал Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию матча.
Чемпионат Эчтонии по хоккею, или лига Coolbet - высшая хоккейная лига Эстонии. В ней принимают участие клубы из Таллинна, Тарту, Нарвы и Кохтла-Ярве.
Турнирная таблица и календарь игр доступны по данной ссылке.
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