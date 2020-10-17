Сб, 17.10.2020
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Пеэтер Ярвелайд

Тартуский Välk 494 с разгромным счетом обыграл HC Vipers

Портал Rus.Postimees продолжает радовать болельщиков прямыми трансляциями матчей хоккейной лиги Coolbet. В субботу, 17 октября, в 17.00 состоялась игра между действующим чемпионом Välk 494 и командой HC Vipers.

Портал Rus.Postimees вел прямую трансляцию матча, который завершился победой Välk 494 со счетом 14:1. 

Чемпионат Эстонии по хоккею, или лига Coolbet - высшая хоккейная лига Эстонии. В ней принимают участие клубы из Таллинна, Тарту, Нарвы и Кохтла-Ярве.

Турнирная таблица и календарь игр доступны по данной ссылке.
 

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