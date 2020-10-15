Бывший премьер-министр Таави Рыйвас уходит из политики

Рыйвас сказал, что его новое направление деятельности будет заключаться в том, чтобы помогать эстонским предприятиям выходить на международную арену, а также привлекать в Эстонию зарубежные инвестиции, передал BNS пресс-секретарь Партии реформ.

В начале следующего года Рыйвас присоединится к команде производителя беспилотных автомобилей Auve Tech, он также планирует сотрудничать с рядом международных консалтинговых предприятий и инвестиционных фондов.

«Я от всего сердца благодарен народу Эстонии, что смог послужить государству в составе трех правительств и четырех созывов Рийгикогу, - сказал Рыйвас. - Теперь я чувствую, что в 41 год еще слишком рано повторяться или садиться за автобиографию и правильнее было бы испытать себя в другой роли».

Рыйвас добавил, что окончательно его подтолкнули к переходу в предпринимательство вызванные пандемией коронавируса изменения в экономике и обществе в целом. «Я вижу в кризисе наряду с темными тучами и много открывающихся возможностей и потенциала ускорить позитивное развитие. В эстонских предприятиях вершатся великие, даже меняющие мир дела, а я хочу сделать свой вклад в их успех», - сказал он.

Рыйвас в общей сложности около трех лет в качестве премьер-министра последовательно руководил двумя правительствами — с 2014 по 2015 год вместе с социал-демократами и с 2015 по 2016 год вместе с SDE и Isamaa. Приоритетами правительств Рыйваса были укрепление безопасности Эстонии, снижение налогов на рабочую силу, а также административная реформа и реформа в сфере трудоспособности. Кроме того, был инициирован ряд стратегических инвестиций в инфраструктру вроде Rail Baltic, четырехполосных шоссе, прокладки Balticconnector и принесшей Эстонии большую международную известность программы э-резидентства. В 2014 году оборонные затраты впервые поднялись выше отметки в 2 процента ВВП, с того же года в Эстонии дислоцированы подразделения союзников по НАТО.