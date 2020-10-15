На бесплатных курсах эстонского от Академии МВД много свободных мест, но для поступления нужно подписать особый договор

Интерес среди постоянных жителей Ида-Вирумаа меньше ожидаемого

Руководитель курсов от Академии МВД Яна Кондрашова рассказывает, что большинство участников - жители Таллинна. ФОТО: Николай Андреев

Три четверти желающих учиться на курсах Академии МВД живут в Таллинне. В Ида-Вирумаа, где людей с серыми паспортами и российским гражданством в процентах гораздо больше, интерес к курсам не такой большой, как можно было бы ожидать. Видимо, одна из причин в том, что здесь далеко не все вообще хотят получить гражданство ЭР.

“Это, безусловно, важный фактор, - согласна Яна Кондрашова. - Живя где-то в 50-60 километрах от российской границы, люди разделены с родственниками, у кого-то там недвижимость, бизнес… Нельзя отрицать, что здесь многим так удобнее”.

Учебная группа неожиданно легко собралась в Тапа, где также городская управа помогла организовать курсы. В городах Ида-Вирумаа тем, кто уже принят на курсы, приходится ждать, пока группы будут укомплектованы полностью, особенно сложно было набрать участников в Йыхви. Но всё же сейчас на обучении в Ида-Вирумаа находятся уже 80 человек, больше всего - в Нарве.

По словам Яны Кондрашовой, многие из местных жителей, которые к ней обращаются, прежде всего, хотят выучить эстонский язык. Но мигранты, поселившиеся в Эстонии, стараются интегрироваться “по полной программе”. В этом году на курсах появилось заметно больше людей из России, Украины и Белоруссии. Есть и участники курсов, которые разговаривают на английском, например, иностранные преподаватели вузов, которые решили остаться здесь жить.

“Есть интересные случаи, например гражданин Германии и гражданин Италии переехали сюда и хотят получить эстонское гражданство. Даже непонятно, зачем им это внутри Евросоюза”, - рассказала Яна Кондрашова.

Начальный уровень эстонского у всех участников разный, как и возраст. Но больше всего людей от 30 до 50 лет.

Нарвитянка Оксана ходит на курсы вместе с супругом. Оксана рассказала, что ее супруг переехал в Эстонию еще в советское время, а сама она - несколько лет назад.

“Хотим в итоге получить гражданство, - рассказала она. - Лично я здесь живу с временным видом на жительство, так как приехала из России. И это проблема - каждые три года я оформляю документы, это не очень удобно, да и всех прав тут не имеешь, грубо говоря. Муж живет здесь много лет с российским гражданством, и он тоже хочет получить европаспорт”.