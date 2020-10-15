Чт, 15.10.2020
Нам нужно найти нефть, тогда Эстония будет жить хорошо. Виктор Васильев
Виктор Васильев
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • На бесплатных курсах эстонского от Академии МВД много свободных мест, но для поступления нужно подписать особый договор

На бесплатных курсах эстонского от Академии МВД много свободных мест, но для поступления нужно подписать особый договор

Хотя курсы эстонского языка организует Академия МВД, ведут их сторонние фирмы, выигрывшие конкурс госпоставки.

ФОТО: Николай Андреев

Бесплатных курсов эстонского языка в Ида-Вирумаа очевидно не хватает - когда объявляется очередной набор, свободные места заканчиваются очень быстро, иногда за час, иногда даже за четверть часа. В то же время, на курсах, которые организует Академия МВД, свободные места есть. Но эти курсы рассчитаны только на тех, кто хочет получить эстонское гражданство. Поэтому для части русскоязычных жителей они не подходят, но, в то же время, пользуются популярностью и тех, кто недавно переехал жить в Эстонию.

Язык для гражданства

Руководитель курсов эстонского языка от Академии МВД Яна Кондрашова рассказывает, что всех желающих учить эстонский на этих курсах сначала делят по гражданству - те, кто уже имеет эстонский паспорт, не подходят под условия проекта, и их направляют ждать очереди на курсы в Фонде интеграции или в Кассе по безработице.

Поскольку курс  рассчитан на получение гражданства, в него принимают только тех, кто соответствует требованиям к гражданству - прожил в Эстонии не менее 5 лет, лоялен государству, не предоставлял о себе ложных данных и т.д.

“Наша конечная цель - это гражданство. Хотя содержание разных курсов, наверное, отличаться особо не будет”, - сказала Яна Кондрашова.

В городах Ида-Вирумаа курсы от разных организаций даже ведут зачастую одни и те же преподаватели. Изначально рассматривалась идея, что Академия МВД наймет преподавателей эстонского в свой штат, но в итоге оказалось дешевле и проще проводить конкурсы госпоставки и нанимать обучающие фирмы.

Договор - обязательно, учебный отпуск - по возможности

Между участником курсов и Академией МВД обязательно заключается договор: человек обязуется посещать курсы, пока не достигнет уровня В1, после он должен сдать (может быть, не с первого раза) экзамен и подать ходатайство на эстонское гражданство.

Теоретически, если человек бросает курсы, Академия должна взыскать с него затраченную на обучение сумму, но, говорит руководитель курсов, пока таких случаев не было.

“У нас было порядка десяти расторжений договора - все по уважительной причине. Печальный факт, но было две смерти - не от COVID, - рассказала Яна Кондрашова. - Также было несколько человек, которые из-за тяжелых заболеваний не могут учиться. Человек был мотивирован, думал, что справится, но не получилось и по совету врача он расторг договор. По нашей инициативе еще не было расторгнуто ни одного договора”.

Для прохождения курсов государство оплачивает учебный отпуск продолжительностью до 20 дней - но участнику курсов нужно договорится об этом отпуске с работодателем. Часто люди думают, что на курсах от МВД им придется на месяц бросить работу и заняться интенсивным изучением эстонского. Но на самом деле, обучение проходит два-три раза в неделю, и отпуск можно брать на эти дни. В реальности, отпуск взяли всего 11 человек из сотен участников.

Курсы эстонского от Академии МВД стартовали в начале прошлого года и тогда на них поступили 1723 заявления, но только 461 человек отправился на само обучение. После чего проект приостановили, чтобы оценить результаты и спланировать дальнейшую работу. Весной 2020 года снова появилась реклама, приглашающая на бесплатные курсы, и к настоящему моменту поступило 465 новых заявлений. Из них около 300 человек начнут обучение в ближайшее время, остальные - либо откладывают обучение, либо нашли более подходящие им курсы.

Интерес среди постоянных жителей Ида-Вирумаа меньше ожидаемого

Руководитель курсов от Академии МВД Яна Кондрашова рассказывает, что большинство участников - жители Таллинна.

ФОТО: Николай Андреев

Три четверти желающих учиться на курсах Академии МВД живут в Таллинне. В Ида-Вирумаа, где людей с серыми паспортами и российским гражданством в процентах гораздо больше, интерес к курсам не такой большой, как можно было бы ожидать. Видимо, одна из причин в том, что здесь далеко не все вообще хотят получить гражданство ЭР.

“Это, безусловно, важный фактор, - согласна Яна Кондрашова. - Живя где-то в 50-60 километрах от российской границы, люди разделены с родственниками, у кого-то там недвижимость, бизнес… Нельзя отрицать, что здесь многим так удобнее”.

Учебная группа неожиданно легко собралась в Тапа, где также городская управа помогла организовать курсы. В городах Ида-Вирумаа тем, кто уже принят на курсы, приходится ждать, пока группы будут укомплектованы полностью, особенно сложно было набрать участников в Йыхви. Но всё же сейчас на обучении в Ида-Вирумаа находятся уже 80 человек, больше всего - в Нарве.

По словам Яны Кондрашовой, многие из местных жителей, которые к ней обращаются, прежде всего, хотят выучить эстонский язык. Но мигранты, поселившиеся в Эстонии, стараются интегрироваться “по полной программе”. В этом году на курсах появилось заметно больше людей из России, Украины и Белоруссии. Есть и участники курсов, которые разговаривают на английском, например, иностранные преподаватели вузов, которые решили остаться здесь жить.

“Есть интересные случаи, например гражданин Германии и гражданин Италии переехали сюда и хотят получить эстонское гражданство. Даже непонятно, зачем им это внутри Евросоюза”, - рассказала Яна Кондрашова.

Начальный уровень эстонского у всех участников разный, как и возраст. Но больше всего людей от 30 до 50 лет.

Нарвитянка Оксана ходит на курсы вместе с супругом. Оксана рассказала, что ее супруг переехал в Эстонию еще в советское время, а сама она - несколько лет назад. 

“Хотим в итоге получить гражданство, - рассказала она. - Лично я здесь живу с временным видом на жительство, так как приехала из России. И это проблема - каждые три года я оформляю документы, это не очень удобно, да и всех прав тут не имеешь, грубо говоря. Муж живет здесь много лет с российским гражданством, и он тоже хочет получить европаспорт”.

По словам Оксаны, она начинала учить эстонский с нуля - перед первыми в своей жизни курсами эстонского лет пять назад не могла даже до трех досчитать по-эстонски. Но получить категорию А2 тогда не удалось, по работе язык не был нужен, и обучение Оксана забросила. Теперь, вместе с супругом взялась уже всерьез и сразу с условием дойти до ходатайства о гражданстве.

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