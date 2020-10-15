На бесплатных курсах эстонского от Академии МВД много свободных мест, но для поступления нужно подписать особый договор

Бесплатных курсов эстонского языка в Ида-Вирумаа очевидно не хватает - когда объявляется очередной набор, свободные места заканчиваются очень быстро, иногда за час, иногда даже за четверть часа. В то же время, на курсах, которые организует Академия МВД, свободные места есть. Но эти курсы рассчитаны только на тех, кто хочет получить эстонское гражданство. Поэтому для части русскоязычных жителей они не подходят, но, в то же время, пользуются популярностью и тех, кто недавно переехал жить в Эстонию.
Язык для гражданства
Руководитель курсов эстонского языка от Академии МВД Яна Кондрашова рассказывает, что всех желающих учить эстонский на этих курсах сначала делят по гражданству - те, кто уже имеет эстонский паспорт, не подходят под условия проекта, и их направляют ждать очереди на курсы в Фонде интеграции или в Кассе по безработице.
Поскольку курс рассчитан на получение гражданства, в него принимают только тех, кто соответствует требованиям к гражданству - прожил в Эстонии не менее 5 лет, лоялен государству, не предоставлял о себе ложных данных и т.д.
“Наша конечная цель - это гражданство. Хотя содержание разных курсов, наверное, отличаться особо не будет”, - сказала Яна Кондрашова.
В городах Ида-Вирумаа курсы от разных организаций даже ведут зачастую одни и те же преподаватели. Изначально рассматривалась идея, что Академия МВД наймет преподавателей эстонского в свой штат, но в итоге оказалось дешевле и проще проводить конкурсы госпоставки и нанимать обучающие фирмы.
Договор - обязательно, учебный отпуск - по возможности
Между участником курсов и Академией МВД обязательно заключается договор: человек обязуется посещать курсы, пока не достигнет уровня В1, после он должен сдать (может быть, не с первого раза) экзамен и подать ходатайство на эстонское гражданство.
Теоретически, если человек бросает курсы, Академия должна взыскать с него затраченную на обучение сумму, но, говорит руководитель курсов, пока таких случаев не было.
“У нас было порядка десяти расторжений договора - все по уважительной причине. Печальный факт, но было две смерти - не от COVID, - рассказала Яна Кондрашова. - Также было несколько человек, которые из-за тяжелых заболеваний не могут учиться. Человек был мотивирован, думал, что справится, но не получилось и по совету врача он расторг договор. По нашей инициативе еще не было расторгнуто ни одного договора”.
Для прохождения курсов государство оплачивает учебный отпуск продолжительностью до 20 дней - но участнику курсов нужно договорится об этом отпуске с работодателем. Часто люди думают, что на курсах от МВД им придется на месяц бросить работу и заняться интенсивным изучением эстонского. Но на самом деле, обучение проходит два-три раза в неделю, и отпуск можно брать на эти дни. В реальности, отпуск взяли всего 11 человек из сотен участников.
Курсы эстонского от Академии МВД стартовали в начале прошлого года и тогда на них поступили 1723 заявления, но только 461 человек отправился на само обучение. После чего проект приостановили, чтобы оценить результаты и спланировать дальнейшую работу. Весной 2020 года снова появилась реклама, приглашающая на бесплатные курсы, и к настоящему моменту поступило 465 новых заявлений. Из них около 300 человек начнут обучение в ближайшее время, остальные - либо откладывают обучение, либо нашли более подходящие им курсы.
Интерес среди постоянных жителей Ида-Вирумаа меньше ожидаемого
Три четверти желающих учиться на курсах Академии МВД живут в Таллинне. В Ида-Вирумаа, где людей с серыми паспортами и российским гражданством в процентах гораздо больше, интерес к курсам не такой большой, как можно было бы ожидать. Видимо, одна из причин в том, что здесь далеко не все вообще хотят получить гражданство ЭР.
“Это, безусловно, важный фактор, - согласна Яна Кондрашова. - Живя где-то в 50-60 километрах от российской границы, люди разделены с родственниками, у кого-то там недвижимость, бизнес… Нельзя отрицать, что здесь многим так удобнее”.
Учебная группа неожиданно легко собралась в Тапа, где также городская управа помогла организовать курсы. В городах Ида-Вирумаа тем, кто уже принят на курсы, приходится ждать, пока группы будут укомплектованы полностью, особенно сложно было набрать участников в Йыхви. Но всё же сейчас на обучении в Ида-Вирумаа находятся уже 80 человек, больше всего - в Нарве.
По словам Яны Кондрашовой, многие из местных жителей, которые к ней обращаются, прежде всего, хотят выучить эстонский язык. Но мигранты, поселившиеся в Эстонии, стараются интегрироваться “по полной программе”. В этом году на курсах появилось заметно больше людей из России, Украины и Белоруссии. Есть и участники курсов, которые разговаривают на английском, например, иностранные преподаватели вузов, которые решили остаться здесь жить.
“Есть интересные случаи, например гражданин Германии и гражданин Италии переехали сюда и хотят получить эстонское гражданство. Даже непонятно, зачем им это внутри Евросоюза”, - рассказала Яна Кондрашова.
Начальный уровень эстонского у всех участников разный, как и возраст. Но больше всего людей от 30 до 50 лет.
Нарвитянка Оксана ходит на курсы вместе с супругом. Оксана рассказала, что ее супруг переехал в Эстонию еще в советское время, а сама она - несколько лет назад.
“Хотим в итоге получить гражданство, - рассказала она. - Лично я здесь живу с временным видом на жительство, так как приехала из России. И это проблема - каждые три года я оформляю документы, это не очень удобно, да и всех прав тут не имеешь, грубо говоря. Муж живет здесь много лет с российским гражданством, и он тоже хочет получить европаспорт”.
По словам Оксаны, она начинала учить эстонский с нуля - перед первыми в своей жизни курсами эстонского лет пять назад не могла даже до трех досчитать по-эстонски. Но получить категорию А2 тогда не удалось, по работе язык не был нужен, и обучение Оксана забросила. Теперь, вместе с супругом взялась уже всерьез и сразу с условием дойти до ходатайства о гражданстве.