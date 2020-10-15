Займут ли первые места на Bocuse d'Or повара одного ресторана? Узнаем завтра вечером

Что можно сказать о впечатлениях от первого дня соревнований? Непередаваемая турнирная атмосфера, командный дух, многоязычное общение, когда через час забываешь, с кем на каком языке говорить, а сосредоточенности участников, которой не в состоянии помешать ни фотографы, ни музыка, ни крики болельщиков, можно только позавидовать!

Команды готовили по два блюда - рыбное из сома и мясное из куропатки. И если вы думаете, что в результате на тарелках появились симпатичные куски обжаренного филе и задорно торчащие птичьи ножки, то вы ошибаетесь: мы на конкурсе высокой кухни, это как «от кутюр» в высокой моде: на подиуме одно, в магазинах - другое.

Высокая кухня - «от кузин» - тем и высока, что участники конкурса придают блюдам самые невероятные формы, а продукты превращают в еду по своим сокровенным рецептам. 8

Один из членов так называемого кухонного жюри, Влад Дьячук, сам когда-то участвовавший в "Бокюзе", а теперь возглавляющий ресторан Mon Repos, объяснил, что заготовки, приправы, соусы и прочие необходимые для готовки ингредиенты команды могут привезти с собой, а вот основные продукты, мясо и рыба, выдается им перед конкурсом, и специальные члены жюри следят, чтобы этими продуктами начали заниматься непосредственно в боксе, когда запускается секундомер.

В конкурсе много других деталей: рыбное сервируется на тарелках и подается каждому члену рыбного жюри и трем главным судьям. Членам второго жюри блюдо только показывают. Мясное блюдо сервируется на подносе, который сам является настоящим произведением искусства. Как правило, над его созданием работают самые лучшие дизайнеры страны - как же иначе, ведь участие в Bocuse d'Or поддерживает престиж страны в непростом, но очень важном кулинарном мире.

Кстати, о мире. В первом репортаже я обещала вам некую интригу. Так вот: в конкурсе участвуют три повара одного и того же ресторана, при этом играют они за разные страны. Такого раньше не случалось!

Справа - легендарный шеф-повар Расмус Кофоед. ФОТО: Вера Копти.

Копенгагенский ресторан Geranium, обладатель трех мишленовских звезд, широко известен благодаря своему шеф-повару, многократному призеру чемпионатов Bocuse d'Or Расмусу Кофоеду.

Данию на соревнованиях представлял креативный су-шеф Geranium Ронни Мортенсен, Исландию - Сигурдур Лауфдаль - шеф-де-парти того же ресторана, а Эстонию, как мы уже знаем, су-шеф тоже из Geranium - Артур Казарицкий. Присутствовал на конкурсе и сам Расмус Кофоед, ни на минуту не отходящий от датского бокса. Присутствие маститого шефа привлекло внимание прессы и организаторов конкурса, и Расмус то и дело позировал фотографам и давал интервью.

Мы спросили у гуру эстонской кулинарии, президента Bocuse d'Or Europe 2020 Димитрия Демьянова, не является ли такой состав конкурсантов нарушением правил? «То, что вы видите сейчас - три повара из одного ресторана представляют разные страны - может показаться странным, но это не запрещено уставом Bocuse d'Or. А, как известно, что не запрещено, то разрешено! Мы живем в объединенной Европе, наши повара ездят из страны в страну и не удивительно, что сильные повара работают в одном из самых сильных европейских ресторанов. Тем сильнее команды, тем интереснее конкурс!» - ответил Демьянов.

Датчане предвкушают победу. Доживем до завтра. ФОТО: Вера Копти.

Что ж, посмотрим! Исторически сложилось, что на европейских «Бокюзах» занимают первые места повара из Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Кухня Северных и скандинавских стран в последние годы не просто в моде, она задает тон кулинарии всего мира.

Артур Казарицкий занят оформлением блюда. ФОТО: Вера Копти.

Со стороны судить о качестве блюд трудно. Журналисты могли оценить только презентацию, а вот опытные члены жюри разжуют их и в буквальном, и в переносном смысле, оценив вкус, текстуру, авторский почерк и отношение к продуктам.

Завтра кухонные боксы в Saku Suurhall займут команды Латвии, Франции, Финляндии, Норвегии, России, Италии, Швейцарии и Венгрии. Итоги будут подведены после окончания соревнований.