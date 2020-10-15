Чт, 15.10.2020
Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Людмила Рождественская
Людмила Рождественская
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  • Займут ли первые места на Bocuse d'Or повара одного ресторана? Узнаем завтра вечером

Займут ли первые места на Bocuse d'Or повара одного ресторана? Узнаем завтра вечером

Европейский отборочный конкурс Bocuse d'Or в таллиннском Saku Suurhaal.

ФОТО: Вера Копти.

Закончился первый день европейского отборочного тура Bocuse d'Or, проходящего в таллиннском Saku Suurhall. До подведения итогов еще далеко - завтра в игру вступят следующие восемь команд. Но прогнозы уже есть.

Что можно сказать о впечатлениях от первого дня соревнований? Непередаваемая турнирная атмосфера, командный дух, многоязычное общение, когда через час забываешь, с кем на каком языке говорить, а сосредоточенности участников, которой не в состоянии помешать ни фотографы, ни музыка, ни крики болельщиков, можно только позавидовать!

Команды готовили по два блюда - рыбное из сома и мясное из куропатки. И если вы думаете, что в результате на тарелках появились симпатичные куски обжаренного филе и задорно торчащие птичьи ножки, то вы ошибаетесь: мы на конкурсе высокой кухни, это как «от кутюр» в высокой моде: на подиуме одно, в магазинах - другое.

Высокая кухня - «от кузин» - тем и высока, что участники конкурса придают блюдам самые невероятные формы, а продукты превращают в еду по своим сокровенным рецептам.

Один из членов так называемого кухонного жюри, Влад Дьячук, сам когда-то участвовавший в "Бокюзе", а теперь возглавляющий ресторан  Mon Repos, объяснил, что заготовки, приправы, соусы и прочие необходимые для готовки ингредиенты команды могут привезти с собой, а вот основные продукты, мясо и рыба, выдается им перед конкурсом, и специальные члены жюри следят, чтобы этими продуктами начали заниматься непосредственно в боксе, когда запускается секундомер.

В конкурсе много других деталей: рыбное сервируется на тарелках и подается каждому члену рыбного жюри и трем главным судьям. Членам второго жюри блюдо только показывают. Мясное блюдо сервируется на подносе, который сам является настоящим произведением искусства. Как правило, над его созданием работают самые лучшие дизайнеры страны - как же иначе, ведь участие в Bocuse d'Or поддерживает престиж страны в непростом, но очень важном кулинарном мире.

Кстати, о мире. В первом репортаже я обещала вам некую интригу. Так вот: в конкурсе участвуют три повара одного и того же ресторана, при этом играют они за разные страны. Такого раньше не случалось! 

Справа - легендарный шеф-повар Расмус Кофоед.

ФОТО: Вера Копти.

Копенгагенский ресторан Geranium, обладатель трех мишленовских звезд, широко известен благодаря своему шеф-повару, многократному призеру чемпионатов Bocuse d'Or Расмусу Кофоеду. 

Данию на соревнованиях представлял креативный су-шеф Geranium Ронни Мортенсен, Исландию - Сигурдур Лауфдаль - шеф-де-парти того же ресторана, а Эстонию, как мы уже знаем, су-шеф тоже из Geranium - Артур Казарицкий. Присутствовал на конкурсе и сам Расмус Кофоед, ни на минуту не отходящий от датского бокса. Присутствие маститого шефа привлекло внимание прессы и организаторов конкурса, и Расмус то и дело позировал фотографам и давал интервью.

Мы спросили у гуру эстонской кулинарии, президента Bocuse d'Or Europe 2020 Димитрия Демьянова, не является ли такой состав конкурсантов нарушением правил? «То, что вы видите сейчас - три повара из одного ресторана представляют разные страны - может показаться странным, но это не запрещено уставом Bocuse d'Or. А, как известно, что не запрещено, то разрешено! Мы живем в объединенной Европе, наши повара ездят из страны в страну и не удивительно, что сильные повара работают в одном из самых сильных европейских ресторанов. Тем сильнее команды, тем интереснее конкурс!» - ответил Демьянов.

Датчане предвкушают победу. Доживем до завтра.

ФОТО: Вера Копти.

Что ж, посмотрим! Исторически сложилось, что на европейских «Бокюзах» занимают первые места повара из Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Кухня Северных и скандинавских стран в последние годы не просто в моде, она задает тон кулинарии всего мира.

Артур Казарицкий занят оформлением блюда.

ФОТО: Вера Копти.

Со стороны судить о качестве блюд трудно. Журналисты могли оценить только презентацию, а вот опытные члены жюри разжуют их и в буквальном, и в переносном смысле, оценив вкус, текстуру, авторский почерк и отношение к продуктам. 

Завтра кухонные боксы в Saku Suurhall займут команды Латвии, Франции, Финляндии, Норвегии, России, Италии, Швейцарии и Венгрии. Итоги будут подведены после окончания соревнований. 

Фотографии блюд участников конкурса мы покажем вам отдельно, когда страсти поулягутся. 

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