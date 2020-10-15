Врач: твою свободу ограничивает не маска, а пневмония Covid-19

Твою свободу ограничивает не ношение маски, а пневмония Covid-19. С таким мнением в Facebook выступила руководитель отделения интенсивной терапии и реанимации Рижской Восточной клинической университетской больницы, реаниматолог-анестезиолог Инга Крупнова.
Реагируя на критику отдельных членов общества в связи с недавно введенным требованием использовать защиту для рта и носа в публичных местах, врач рассказала о своей позиции относительно Covid-19 и людей, которые оспаривают существование вируса, пишет LETA.
- сказала медик. Она пояснила, что не маски, а Covid-19 ограничивает свободу.
Крупнова отметила, что ежедневно ей несколько часов приходится работать в защитном костюме и респираторе. "Разве эти условия работы - не ограничение нашей свободы? Наверное, однако ни я, ни мои коллеги не готовы проверять на своей шкуре крики согласных с теорией заговора об отсутствии вируса, о зомбировании", - заявила врач.
Кроме того, она подчеркнула, что "взрослому человеку тяжело лежать подключенным к мониторам и системам, тяжело быть настолько беспомощным из-за болезни, что не можешь даже сходить в туалет и становишься зависимым от других людей".
"Еще тяжелее тогда, когда из-за гипоксии возникают проблемы с сознанием, когда у тебя больше нет возможности понять, кто ты есть и что с тобой происходит", - указала Крупнова, добавив, что "тяжелее и тогда, когда тебя усыпляют и подключают к искусственной вентиляции легких".
Врач также выделила позицию, выражаемую определенной частью общества по поводу ношения масок, указав, что против этого требования выступает "некий хорошо популистски настроенный политик, который сначала "боролся" за повышение зарплат медиков, а сейчас "борется за свободу без масок", обвиняя врачей, что мы вовлечены в теорию заговора против народа Латвии".
По ее мнению, самое ненормальное то, что у таких людей - сотни последователей, которые далеки от медицины, но в своих комментариях готовы "линчевать" латвийских медиков, "только потому, что мы существуем".
"Несомненно, этих неверующих хотелось бы пригласить в больницу как добровольных помощников, так как у нас действительно не хватает людей. Конечно, господину Г можем предложить опцию работать в боксах без защитных средств. Но это будет просто этакий детский шаг", - добавила Крупнова.
Напомним, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 114 новых случаев Covid-19.
В целом с начала пандемии в Латвии проведено 378 190 тестов на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 3056 человек, 1329 человек выздоровели.
В стационарах в данный момент лечатся 70 пациентов с Covid-19. Вчера госпитализированы четыре человека, а девять человек выписаны. В тяжелом состоянии находятся девять пациентов.