Эстония на третьем месте в Балтии по количеству инфицированных Covid-19

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в четверг кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения за 14 дней составлял 58,23 в Латвии, 64,85 в Литве и 43,48 в Эстонии.

В то же время в Латвии с начала октября отмечен самый быстрый рост 14-дневного показателя заболеваемости Covid-19 в Балтии. В Латвии с 1 октября он вырос в 3,3 раза или на 230%, в Литве - на 45%, а в Эстонии уменьшился на 6%.