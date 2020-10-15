Эстония на третьем месте в Балтии по количеству инфицированных Covid-19

Эстония занимает в Балтии третье место по количеству инфицированных Covid-19: после предоставленных в четверг новых данных больше всего зараженных коронавирусом в Литве - 3667 человек, в Латвии количество активных случаев коронавируса составляет 1686, а в Эстонии 1571.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в четверг кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения за 14 дней составлял 58,23 в Латвии, 64,85 в Литве и 43,48 в Эстонии.
В то же время в Латвии с начала октября отмечен самый быстрый рост 14-дневного показателя заболеваемости Covid-19 в Балтии. В Латвии с 1 октября он вырос в 3,3 раза или на 230%, в Литве - на 45%, а в Эстонии уменьшился на 6%.
Однако в Латвии до сих пор наименьшее число умерших с диагностированным "Covid-19" - 41 человек. В Эстонии скончалось 68 пациентов с "Covid-19", в Литве - 110.