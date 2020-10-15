В Минске на протестный марш вышли люди с инвалидностью

Марш прошел мимо здания КГБ и завершился возле ГУМа. По данным СМИ, силовики задержали как минимум двух участников марша, пишет NEWSru.com.

Одним из задержанных оказался Олег Граблевский, сотрудник Офиса по правам людей с инвалидностью. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский. "Он осуществлял правозащитное наблюдение за "Маршем людей с инвалидностью", который проходит в Минске", - написал Сергей Дроздовский.

Отметим, белорусы уже больше двух месяцев демонстрируют власти различные способы объединения, чтобы заставить чиновников прекратить репрессии и прислушаться к голосу оппозиции, которая не признает официальных результатов президентских выборов 9 августа. В понедельник силовики разогнали в Минске марш пенсионеров. Такие же акции проводились в других городах. В столице против демонстрантов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В тот же день, 12 октября, в МВД пригрозили применить боевое оружие к участникам уличных протестов.

19 сентября в Минске состоялся женский марш. На нем были задержаны около 300 человек. Протестовать также выходили студенты вузов, работники различных предприятий. Одна из студенческих акций прошла в четверг. Студенты Белорусской государственной академии искусств выстроились в цепочку возле своего учебного заведения.

К протесту присоединяются и преподаватели. Старший преподаватель кафедры менеджмента социально-культурной деятельности Белорусского государственного университета культуры и искусства Дмитрий Матуйзо записал видеообращение к студентам учебного заведения. Он недавно получил уведомление о том, что с ним не будет продлен контракт. "Поэтому 31 октября моя работа в нашем университете подойдет к концу, - говорит преподаватель. - Но не из-за того, что я плохо работаю, а из-за моей гражданской позиции".

На этом фоне лидер оппозиции Светлана Тихановская, бывшая главным конкурентом президента Александра Лукашенко на выборах, обратилась со словами поддержки к белорусским студентам и призвала преподавателей защищать своих учеников.

"Для многих из вас эти президентские выборы были первыми в жизни - и я рада, что голоса молодежи наконец были услышаны. Вам никто не должен диктовать, как себя вести, о чем мечтать и к чему стремиться, - это ваша страна, вы прямо сейчас строите ее для себя и своего будущего. И ваш протест показывает, что вы - настоящая сила, с которой должны считаться люди всех поколений и должностей", - сказала Светлана Тихановская.

В обращении к преподавателям она отметила, что от них зависит будущее молодых людей. "Вы работаете не ради зарплат - они все эти годы оставляли желать лучшего. Вы работаете не ради режима - последнее, о чем он думает, - это образование и культура. Вы ходите на работу, потому что будущее этих молодых людей зависит от вас - иногда даже сильнее, чем от их родителей", - продолжила Светлана Тихановская.