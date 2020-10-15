Эстония присоединяется к предварительному соглашению о закупке вакцины от COVID-19

Эта сумма покроет потребности в вакцинах для групп риска по коронавирусу, расходы на приобретение вакцины будут покрываться правительством в сотрудничестве с Больничной кассой, сообщило Министерство социальных дел.

«Для снижения рисков нам разумно присоединиться к предварительному соглашению о закупке нескольких различных производителей вакцин, чтобы безопасные и эффективные вакцины достигли населения Эстонии как можно скорее. Поэтому помимо соглашения с AstraZeneca мы также решили присоединиться к соглашению с фармацевтической компанией Janssen Pharmaceutica NV, - сказал министр социальных дел Танель Кийк. - Если обе вакцины поступят на рынок и в Эстонию, мы сможем провакцинировать почти 70 процентов населения Эстонии».

Европейская комиссия уже подписала соглашения о предварительной закупке с фармацевтическими компаниями AstraZeneca и Sanofi-GSK. Все страны ЕС, включая Эстонию, присоединились к соглашению AstraZeneca. Кроме того, Еврокомиссия на разных этапах ведет переговоры с фармацевтическими компаниями BioNTech / Pfizer, Curevac, Moderna и Novavax о покупке вакцин против COVID-19. Комиссия стремится заключать соглашения о предварительных закупках вакцин, разработанных с использованием различных технологий и ряда производителей вакцин.

«Мы хотим обеспечить возможность вакцинации не менее 50 процентов населения Эстонии, начиная прежде всего с вакцинации групп риска. В конечном итоге вакцина может быть предоставлена бесплатно всем желающим, - сказал Кийк. - Хотя разработка и маркетинг вакцин ускоряются, их качество и безопасность, конечно, имеют первостепенное значение. В этом отношении в ЕС существуют строгие требования, которым должны соответствовать вакцины против COVID-19 и процессы, через которые вакцины должны пройти до того, как попасть на рынок».

AstraZeneca и BioNTech / Pfizer обещали выпустить вакцину к концу 2020 года, Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson), Curevac, Moderna и Novavax - в первой половине 2021 года, а Sanofi к концу 2021 года.

Большинство контрактов с производителями вакцин включают обязательство государств-членов закупать вакцины. До заключения договоров с обязательством покупки государство может отказаться от договора в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления.

В случае заключения контракта с фармацевтической компанией Jannsen Pharmaceutica NV, это будет означать обязательство Эстонии приобрести 600 000 доз вакцины. На практике цель состоит в договоренности между странами, чтобы каждая получила желаемый объем. Если все вакцины-кандидаты, на которые распространяется действие предварительного соглашения, попадут на рынок, это может означать излишек, который страны могут перепродать или пожертвовать.