Чт, 15.10.2020
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Виктор Васильев

В центре Таллинна скоро появится еще одно высотное здание

У здания EBS появится пристройка.

ФОТО: Tallinna linnavolikogu

К расположенному на улице Антса Лаутери в Таллинне зданию Estonian Business School планируется пристроить 30-этажное здание с учебными, коммерческими и жилыми помещениями. Также в планах реконструировать здание учебного заведения, пишет Postimees.

«Таллиннский Манхэттен будет дополнен. Планируемая территория будет в четвертом квартале района высотной застройки Маакри, где высота зданий от уровня моря может достигать 130 метров», - сказал выступивший с презентацией на заседании горуправы Энно Тамм.

Планируемое здание будет состоять из разных частей. Новостройкой планируется заменить парковку на улице Леннуки.

ФОТО: Tallinna linnavolikogu

К зданию учебного заведения планируется пристройка до 30 надземных и трех подземных этажей учебных, служебных и жилых помещений или дополнительное здание. По сообщению горуправы, это необходимо в целях улучшения условий учебы, научной работы и бытовых условий в университете и увеличения возможностей университета оставаться конкурентноспособным на международном уровне.

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