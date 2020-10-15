В центре Таллинна скоро появится еще одно высотное здание

К расположенному на улице Антса Лаутери в Таллинне зданию Estonian Business School планируется пристроить 30-этажное здание с учебными, коммерческими и жилыми помещениями. Также в планах реконструировать здание учебного заведения, пишет Postimees.
«Таллиннский Манхэттен будет дополнен. Планируемая территория будет в четвертом квартале района высотной застройки Маакри, где высота зданий от уровня моря может достигать 130 метров», - сказал выступивший с презентацией на заседании горуправы Энно Тамм.
Планируемое здание будет состоять из разных частей. Новостройкой планируется заменить парковку на улице Леннуки.
К зданию учебного заведения планируется пристройка до 30 надземных и трех подземных этажей учебных, служебных и жилых помещений или дополнительное здание. По сообщению горуправы, это необходимо в целях улучшения условий учебы, научной работы и бытовых условий в университете и увеличения возможностей университета оставаться конкурентноспособным на международном уровне.