В центре Таллинна скоро появится еще одно высотное здание

«Таллиннский Манхэттен будет дополнен. Планируемая территория будет в четвертом квартале района высотной застройки Маакри, где высота зданий от уровня моря может достигать 130 метров», - сказал выступивший с презентацией на заседании горуправы Энно Тамм.

Планируемое здание будет состоять из разных частей. Новостройкой планируется заменить парковку на улице Леннуки.

ФОТО: Tallinna linnavolikogu

К зданию учебного заведения планируется пристройка до 30 надземных и трех подземных этажей учебных, служебных и жилых помещений или дополнительное здание. По сообщению горуправы, это необходимо в целях улучшения условий учебы, научной работы и бытовых условий в университете и увеличения возможностей университета оставаться конкурентноспособным на международном уровне.