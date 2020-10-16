Европейский тур Bocuse d'Or продолжается: что принесет второй день

Латвия, Венгрия, Финляндия, Франция, Швейцария, Италия, Россия, Норвегия - вот в таком порядке будут представлять свои блюда команды-участники. На кого из них стоить обратить внимание?

Команда Венгрии уже занимала первое место в европейском туре «Бокюза» в 2016 году, когда он проходил в Будапеште. Может быть, стоит воспринять это воспоминание, как добрый знак? Ну вы меня поняли.

Серьезными противниками для Эстонии можно считать команды Норвегии, Финляндии и Франции. Впрочем, российская команда тоже не лыком шита.

Сейчас в Saku Suurhall царит спокойствие. Но это до поры до времени: скоро журналистов удалят с поля битвы, а болельщики начнут свистеть и размахивать флагами. А пока познакомлю вас с тем, что происходит на арене.

Вкусно пахнет из кастрюльки в финском боксе. Неизвестно, что там кипит, но запах буквально сбивает с ног. ФОТО: Вера Копти

Пару лет назад финский повар получил приз за лучшее оформление блюда, представив жюри огромную ногу цесарки с причудливо изогнутыми когтями. Видимо, сегодняшний участник из Финляндии пойдет по стопам своего коллеги. Фото из буклета финской команды.

ФОТО: Вера Копти

Россияне привлекли внимание ярко-желтой свеклой, кружочки которой станут одним из компонентов блюда.

ФОТО: Вера Копти

Брутальный норвежский участник. Перепелиные ножки кажутся в его ручищах крошечными. ФОТО: Вера Копти

Команда Латвии впервые принимает участие в конкурсе. Член жюри, известный латвийский повар Светлана Рышкова рассказала, какие национальные ингредиенты использует латвийская команда. Это пирог скландраусис, который обычно делают с начинкой из картошки и моркови, но в конкурсном варианте он будет с морковью и облепихой. А для соусов используют березовый сок и - вспомним детство! - муравьиную кислоту. Помните, как засовывали травинку в муравейник? Она становилась восхитительно кисленькой.

Светлана Рышкова - член жюри из Латвии. ФОТО: Вера Копти

Похоже, такая техника нынче в моде. Бокс команды Швейцарии. ФОТО: Вера Копти

Около французского бокса многолюдно. ФОТО: Вера Копти

Победители будут названы в 17:00.

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