Законопроект о запрете пушных ферм прошел в Ригийкогу первое чтение

В парламенте прошел первое чтение законопроект, согласно которому через три года в Эстонии могут запретить пушное звероводство. Активисты давно добиваются подобного запрета, но до сих пор достучаться до правительства не удавалось, передает Rus.ERR. со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Многие европейские страны уже сделали это, и важно, чтобы Эстония не осталась страной, где работает производство, которое другие государства на своей территории видеть не желают", - сказала председатель НКО Nähtamatud Loomad Кристина Меринг.
Довольно долгое и эмоциональное обсуждение показало, что многие политики по-прежнему сомневаются в необходимости запрета. Например, депутат Рийгикогу от Консервативной народной партии Эстонии Пеэтер Эрнитс, который является зоологом по образованию, подозревает, что этот законопроект – очередная попытка утвердить новую реальность.