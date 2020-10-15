Законопроект о запрете пушных ферм прошел в Ригийкогу первое чтение

В парламенте прошел первое чтение законопроект, согласно которому через три года в Эстонии могут запретить пушное звероводство. Активисты давно добиваются подобного запрета, но до сих пор достучаться до правительства не удавалось, передает Rus.ERR. со ссылкой на "Актуальную камеру".