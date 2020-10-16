Пт, 16.10.2020
Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Людмила Рождественская
Людмила Рождественская
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  • В результате столкновения двух машин пострадал переходивший дорогу ребенок

В результате столкновения двух машин пострадал переходивший дорогу ребенок

Скорая помощь.

ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

В четверг, 15 октября, в Маарду произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадал пешеход, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 14.50 на перекрестке Мууга-теэ и бульвара Пирнипуу.

Автомобиль Peugeot Boxer, которым управлял 37-летний мужчина, въехал сзади в остановившийся перед пешеходным переходом Dacia Dokker, за рулем которого находился 59-летний мужчина. В результате столкновения автомобиль Dacia отбросило на переходившего по пешеходному переходу дорогу 12-летнего мальчика.

Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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