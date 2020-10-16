Видео ⟩ Юри Ратас в преддверии школьных каникул: сейчас безопаснее остаться в нашей живописной стране

Публикуем текст обращения премьер-министра

"Школьные каникулы вот-вот начнутся. Искренне желаю, чтобы предстоящая неделя принесла всем нам только здоровье и много радости. Поэтому хочу обратить ваше внимание на простые, но важные вещи, о которых не стоит забывать во время школьных каникул.

Жители Эстонии, которые планируют приятно отдохнуть во время школьных каникул! Отдыхайте в Эстонии – сейчас все же безопаснее оставаться в нашей живописной стране. Если поездка неизбежна, примите все меры, чтобы вернуться в полном здравии.

Будьте бдительны в общественных местах – лучше свести к минимуму тесный контакт с чужими людьми, например, в спа, кинотеатрах, музеях, ресторанах, торговых центрах и общественном транспорте.

Жители Эстонии, которые на следующей неделе будут работать! Берегите себя и на работе – заболев, не ходите на работу и позвольте заболевшим коллегам выздороветь, оставаясь дома.

Нам всем стоит последовательно соблюдать правила гигиены и прикрывать рот и нос маской в многолюдных помещениях. А также использовать мобильное приложение HOIA.

Так мы защитим себя и других от коронавируса. Будучи здоровыми, мы сможем продолжать учиться, работать и отдыхать. Этим мы поможем сберечь в Эстонии рабочие места и предприятия.