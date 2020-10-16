Это надо видеть! ⟩ Конкурсные блюда, представленные вчера на Bocuse d’Or эстонской командой Артура Казарицкого

Объяснить, что конкретно изображено на фотографиях, невозможно: красота на атомы не делится, а вот ингредиенты мы перечислим не без удовольствия.

Блюдо из сома сложено из самых настоящих гастрономических изысков - попробуйте рассмотреть фотографии с этой точки зрения. Впрочем, фотографии подписаны по-английски - читайте сами! Собственно, в центре блюда сам копченый сом с хрустящим хлебом и эмульсией мисо, а к нему - соус из мидий, сушеных устриц, водорослей и петрушки, пошированный сельдерей с марморизированным яичным желтком и консервированным лимоном, порей с эстонским сыром, пряностями и маринованными побегами черемши, маринованный с уксусом и хреном огурец. Рыбное блюдо подавалось на тарелке - каждому члену специализированного рыбного жюри.

Огурец, маринованный с эстонским уксусом и хреном. Фрагмент конкурсного блюда Артура Казарицкого. ФОТО: Лаури Лаан

С главным блюдом конкурса, которое по традиции подается на огромном подносе и тоже состоит из множества компонентов, еще интереснее. Как рассказал до конкурса Артур Казарицкий, обязательными компонентами мясного блюда должны быть сердце и печень перепелки, а также перепелиные яйца. По словам Артура, должна получиться элегантная фаршированная перепелка. И судя по всему, она получилась!

Фрагмент конкурсного блюда из перепелки Артура Казарицкого. ФОТО: Лаури Лаан

Жареная перепелка с хрустящей корочкой фарширована перепелиной печенью и фуа гра, а тушеные перепелиные ножки - перепелиными сердечками и консервированным лимоном. Марморизованные, как и в рыбном блюде, перепелиные яйца со слегка подкопченым желтком и пряными травами. Загадочные "перевернутые" шампиньоны наполнены рагу из сморчков, маринованными побегами сосны и осенней грушей. Артишоки с грецкими орехами вряд ли можно рассмотреть на фотографии! Но они там есть!